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Izgorio brod kod Hvara: "Bio sam na trajektu i vidio da se širi gust dim"

Izgorio brod kod Hvara: "Bio sam na trajektu i vidio da se širi gust dim"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Zapalio se brod kod Hvara.

Izgorio brod kod Hvara Izvor: Shutterstock/AM-IDE

Danas se zapalio brod kod Hvara u Hrvatskoj, piše "24sata.hr". Požar je izbio danas popodne na otvorenom prostoru kod sela Pitve.

Brodom kapetanija su stigla četiri vatrogasca sa opremom za gašenje požara. Zasad nije poznat uzrok požara, kao i da li ima povrijeđenih.

"Bio sam na trajektu i vidio sam gusti dim kako se širi. Nije nam bilo jasno šta se događa, a onda smo vidjeli da gori katamaran i da ga gase vatrogasci", rekao je očevidac za pomenuti hrvatski list.

(Mondo.rs)

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Hvar požar brod

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