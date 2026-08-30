Srbin pobjegao iz njemačkog zatvora: Presjekao rešetku, popeo se uz fasadu i nestao

Državljanin Srbije Saša D. pobjegao je iz zatvora u Duizburgu nakon što je presjekao rešetku ćelije i preko fasade stigao do krova.

Izvor: polizei.nrw

Saša D. (35), državljanin Srbije, pobjegao je u nedjelju rano ujutru iz zatvora Duizburg-Hamborn u Njemačkoj, nakon što je presjekao metalnu rešetku na prozoru ćelije, pomjerio zaštitnu mrežu i popeo se uz fasadu zgrade.

Njemačka policija do nedjeljnog poslijepodneva nije uspjela da ga pronađe, nakon čega je objavila potjernicu sa njegovim opisom.

Saša D. visok je oko 175 centimetara, mršave je građe, a na desnoj nadlaktici ima upadljivu tetovažu ženske glave. Prema navodima njemačkih vlasti, ranije se predstavljao različitim, djelimično lažnim podacima o identitetu.

U ćeliji pronađeno tajno skrovište

Nakon njegovog bijega istražitelji su u ćeliji pronašli skriveni prostor napravljen u podu. Portparol Ministarstva pravde Sjeverne Rajne-Vestfalije opisao ga je kao “vješto napravljeno skrovište”.

Šupljina se nalazila ispod linoleuma, uz zid ćelije, a istražitelji pretpostavljaju da je mogla služiti za čuvanje alata. Kada je pronađena, u njoj nije bilo alata.

Istražitelji vjeruju da je Saša D. rešetku na prozoru, koji je okrenut prema unutrašnjem dvorištu, presijecao tokom dužeg perioda.

Za pomjeranje dodatne zaštitne mreže navodno je neposredno prije bijega iskoristio sto iz ćelije kao polugu. Potom se provukao kroz uzak otvor i popeo unutrašnjom stranom fasade do krova.

Prešao je zaštitu postavljenu na ivici krova, a zatim se, na način koji još nije utvrđen, spustio niz spoljašnju stranu zgrade i pobjegao.

Zatvor se nalazi u gradskom području i sa spoljne strane nije ograđen dodatnim zidom.

Osuđen zbog provala, ukrao više od 200.000 evra

Saša D. nije označen kao nasilni prestupnik. U pritvoru se nalazio od 10. februara zbog sumnje da je počinio više krađa.

Krajem maja nepravosnažno je osuđen na šest godina zatvora zbog dvije provale u kuće, tokom kojih je pričinjena velika materijalna šteta.

Prema informacijama njemačkog pravosuđa, sumnja se da je tokom provala ukrao vrijedan nakit i više od 200.000 evra u gotovini. Policija ga opisuje kao putujućeg prestupnika bez stalnog prebivališta u Njemačkoj.

Bjekstvo izazvalo političke reakcije

Bjekstvo je izazvalo političke reakcije i dodatno izvršilo pritisak na ministra pravde Sjeverne Rajne-Vestfalije Benjamina Limbaha, koji se već suočavao sa kritikama zbog navoda o korupciji među zaposlenima u zatvorskom sistemu.

“Ovakva rešetka ne može da nestane sama od sebe. Ministar pravde Limbah mora da objasni kako je čovjek došao do potrebnog alata”, poručili su iz opozicione poslaničke grupe Socijaldemokratske partije.

Poslanica Sonja Bongers dovela je u pitanje sposobnost ministra da pravovremeno otkrije i otkloni bezbjednosne propuste u zatvorima.

Limbah je bijeg nazvao “apsolutno neprihvatljivim” i poslao stručnjaka za bezbjednost da istraži okolnosti.

“Detaljno ćemo utvrditi kako je došlo do ovog bezbjednosnog propusta, kako bismo na osnovu rezultata odmah preduzeli neophodne mjere”, rekao je ministar.

Ovakva bjekstva rijetka u Njemačkoj

Klasična bjekstva iz zatvorenih zatvora veoma su rijetka u Sjevernoj Rajni-Vestfaliji i, prema podacima tamošnjeg Ministarstva pravde, godinama nisu zabilježena.

Izuzetak je slučaj iz juna 2025. godine, kada je zatvorenik u Bilefeldu savladao gotovo tri metra visoku kapiju, a zatim i zatvorski zid. Taj slučaj zvanično nije evidentiran kao bijeg iz zatvora jer se muškarac nalazio u režimu otvorenog izdržavanja kazne.

U ovoj njemačkoj pokrajini postoji 36 zatvora sa oko 18.000 mjesta, kao i pet ustanova za maloljetnike. Trenutno se u njima nalazi oko 15.000 zatvorenika.

Policija sada pokušava da utvrdi kako je Saša D. tokom noći uspio da se popne uz visoku fasadu, savlada zaštitu na krovu i spusti se sa druge strane zgrade, a da ga niko ne primijeti.