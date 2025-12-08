logo
Neviđeni skok bitkoina u jednom danu: Ove valute su najviše profitirale

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi porasla je za 2, 9 odsto na 78.510,25 evra.

Vrijednost bitkoina na najvećoj svjetskoj berzi porasla je za 2, 9 odsto Izvor: Creativan/Shutterstock

Vrijednost bitkoina je danas u 15.15 časova na najvećoj svjetskoj berzi kriptovaluta Bajnens porasla za 2,9 odsto na 78.510,25 evra. Ukupan obim trgovine bitkoinima u posljednja 24 sata iznosi 49,62 milijarde evra.

Indeks straha i pohlepe za bitkoin se danas nalazi na nivou 20 u kategoriji "ekstremni strah", isto kao juče. Vrijednost itirijuma (ETH) porasla je za 4,11 odsto na 2.703,37 evra, a vrednost bajnens koina (BNB) za 3,08 odsto na 781,91 evro.

Kriptovaluta solana (SOL) je porasla za 5,59 odsto na 118,96 evra, a avalanš (AVAX) za 3,54 odsto na 11,8 evra.Telegramova kriptovaluta tonkoin (TON) se danas prodaje za 1,43 evra, što je za 4,53 odsto manje nego juče.

Danas se najviše trguje bitkoinom, itirijumom i solanom. Najveći rast trenutno bilježe kriptovalute RDNT, VOXEL i RESOLV.

(Telegraf)

