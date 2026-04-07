Francuska vlada potvrdila: Svaka peta pumpa u zemlji ima problem sa zalihama

Autor Dušan Volaš
Oko 18 odsto benzinskih pumpi u Francuskoj jutros je ostalo bez barem jedne vrste goriva, a najveći udar osjetile su pumpe TotalEnergies, koje su ograničile cijene benzina na 1,99 evra po litru, dok dizel košta 2,09 evra. Vlada obećava paket pomoći.

Petina pumpi u Francuskoj ostala bez goriva

Oko 18 odsto benzinskih pumpi u Francuskoj jutros je ostalo bez barem jedne vrste goriva, izjavila je portparolka vlade i ministarka energetike Mod Brežon.

Prema njenim riječima, 83 odsto pumpi koje su pogođene su "TotalEnergies" pumpe, koje su u ovoj situaciji ograničile cijene goriva na 1,99 evra po litru benzina i 2,09 evra po litru dizela, prenio je portal "BFM TV".

Brežon je najavila da će francuski premijer Sebastijan Lekornu u narednim danima predstaviti "novi paket pomoći" za gorivo, ali je precizirala da pomoć neće biti univerzalna i da neće doći do zamrzavanja cijena.

Brežon je rekla da će paket obuhvatiti specifične mere pomoći potrošačima pogođenim trenutnom situacijom na tržištu goriva.

