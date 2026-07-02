Vlada RS donijela Uredbu o podsticajima za povećanje plata: Za privrednike obezbijeđeno 17,6 miliona KM

Vlada Republike Srpske donijela je Uredbu o postupku dodjele podsticaja za povećanje plata. Ovim aktom se bliže uređuje način ostvarivanja prava na podsticaje za privredne subjekte, u skladu sa važećim Zakonom o podsticajima u privredi Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uredba definiše obrazac zahtjeva, način podnošenja, metodologiju obračuna podsticaja, kao i nadležnosti Ministarstva privrede i preduzetništva i Poreske uprave Republike Srpske u procesu dodjele sredstava. Cilj je obezbijediti efikasno i transparentno sprovođenje cjelokupnog postupka.

"Uredba će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u ‘Službenom glasniku Republike Srpske’. Od dana stupanja na snagu, privredni subjekti biće u mogućnosti da u roku od 60 dana podnesu zahtjev za dodjelu podsticaja za povećanje plate za obračunski period januar–decembar 2025. godine", navedeno je u saopštenju Ministarstva.

Zahtjevi za dodjelu sredstava podnosiće se isključivo elektronskim putem, posredstvom aplikacije "e-podsticaj", koja je dostupna na zvaničnoj internet stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

Za realizaciju ove mjere, Rebalansom budžeta Republike Srpske za 2026. godinu obezbijeđena su sredstva u iznosu od 17.600.000 KM.

Iz Ministarstva privrede i preduzetništva pozvali su sve privredne subjekte koji ispunjavaju zakonom propisane uslove da blagovremeno podnesu zahtjeve nakon što Uredba zvanično stupi na snagu.