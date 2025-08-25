Prve fotografije požara u najvećoj njemačkoj luci: Poginulo više ljudi, građanima izdato upozorenje

Više ljudi poginulo je danas u eksploziji u skladištu jedne brodarske kompanije u Hamburgu, prenijeli su njemački mediji. Prema tvrdnjama policije, broj žrtava je manji od 10, prenio je "Bild".

Požar u luci u Hamburgunastavlja da se širi, a vatra je zahvatila najmanje jednu halu. Na terenu se nalazi više desetina vatrogasnih ekipa, dok je policija zatvorila luku, prenio je Bild.

Zapaljena hala nalazi se u ulici Migenburger u hamburškom okrugu Vedel. Gust crni dim je zahvatio nekoliko susjednih kompanija.

Vatrogasna služba je poslala više vatrogasnih vozila, ali usljed eksplozija boca sa gasom i krhotina koje lete navodno još nisu stigli do izvora požara. Navodno je pogođeno i vozilo Hitne pomoći. Potvrđeno je da u požaru ima povrijeđenih, ali njihov broj nije poznat.

Željeznička pruga koja vodi do glavne željezničke stanice u Hamburgu je zatvorena. U međuvremenu, službe za hitne slučajeve su takođe izdale upozorenje javnosti:

"Dim od požara može vas ugroziti u oblasti Hamburg-Vedel. Oblak dima se kreće ka jugoistoku. Pogođeni su sljedeći regioni: Vedel, Murflit i Bergedorf".

Stanovnici pogođenih područja treba da drže sve pristupne puteve požaru slobodnim, da zatvore prozore i vrata i da isključe sisteme za ventilaciju i klimatizaciju.

