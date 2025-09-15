Ukrajinske snage ušle su u selo Pankivka u Donjeckoj oblasti, čime su nastavile niz uspješnih protivofanziva u sektoru Dobropolja, dok se borbe za kontrolu nad strateški važnim pravcem ka Kramatorsku i dalje intenziviraju.

Izvor: Evgeny Biyatov / Sputnik / Profimedia

Ukrajinske snage ušle su u selo Pankivka u sektoru Dobropolja, u Donjeckoj oblasti, saopštio je Prvi korpus "Azov" Nacionalne garde Ukrajine na društvenoj mreži Fejsbuk, a prenosi Kyiv Independent.

Tokom proteklog mjeseca, ukrajinske trupe su uspješno povratile kontrolu nad više sela u tom području, nakon što su ruske jedinice napredovale skoro 10 kilometara ka strateškom putu Dobropolja–Kramatorsk, u blizini grada Pokrovsk, koji se nalazi pod stalnim napadima.

Operaciju oslobađanja Pankivke zajednički su izveli pripadnici Oružanih snaga Ukrajine i Nacionalne garde, navodi se u izvještaju.

Istovremeno, ruske snage nastavljaju da jačaju svoje položaje u regionu, zbog čega su Ukrajinci bili prinuđeni da pošalju dodatne rezerve u područje pod kontrolom Prvog korpusa "Azov", koji se sastoji od četiri pješadijske brigade i jedne jedinice marinaca.

Ukrajinske odbrambene snage ulažu maksimalne napore kako bi zaustavile ruski prodor i spriječile probijanje svojih odbrambenih linija, dodaje Kyiv Independent.

Sve češći protivnapadi ukrajinskih snaga

Ova vijest dolazi u trenutku sve učestalijih protivnapada ukrajinske strane, koja već gotovo dvije godine drži strateški važnu odbrambenu liniju duž istočnog fronta.

Tokom septembra, Ukrajina je takođe oslobodila selo Zarične, dok su ranije tog mjeseca pripadnici iste jedinice, 425. jurišnog puka poznatog kao "Skelja", povratili sela Novoekonomične i Udačne u području regije Pokrovsk, prenose ukrajinski mediji.

Ljetnja ofanziva Moskve bila je usmjerena ka Donjeckoj oblasti, gdje su ruske diverzantsko-izviđačke grupe privremeno ušle u Pokrovsk, prije nego što su bile potisnute. Ovi napadi se tumače kao pokušaj Kremlja da ojača svoju poziciju u eventualnim mirovnim pregovorima, dok bivši američki predsjednik Donald Tramp aktivno pokušava da posreduje u traženju rješenja za sukob.

Komandant ukrajinskih snaga, Oleksandr Sirski, izjavio je 7. septembra da su ukrajinske trupe u avgustu povratile kontrolu nad teritorijom od 26 kvadratnih kilometara u okolini Pokrovska.

(MONDO)