Izrael presreo flotilu koja je pokušala da dopremi humanitarnu pomoć Gazi: Ovo izazvalo proteste širom Evrope (VIDEO)

Izvor: Youtube/screenshot/Guardian

Izraelski vojnici su presreli međunarodnu flotilu koja je pokušavala da dopremi lijekove i hranu u Pojas Gaze. Ukrcali su se na brodove dok su se približavali enklavi, saopštili su organizatori misije. Među njima je i jedan državljanin Srbije.

"Naši brodovi su nezakonito presretnuti. Kamere su isključene i vojnici su se ukrcali na brodove. Aktivno radimo na potvrdi bezbednosti i statusa svih učesnika na brodu", rekli su organizatori na X.

Flotila, sastavljena od više od 40 civilnih brodova, prevozi oko 500 parlamentaraca, advokata i aktivista. Planirala je da probije izraelsku blokadu Gaze. Izraelci su pokrenuli operaciju kada je flotila bila oko 90 nautičkih milja od enklave. Do sada je presretnuto najmanje šest brodova.

Izraelci: Ponudili smo da prebacimo pomoć preko sigurnih kanala

Izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova je ranije objavilo da je izraelska mornarica kontaktirala flotilu kako bi je upozorila da se približava području aktivnih borbi i krši zakonsku blokadu i zamolila je da promijeni kurs.

Ministarstvo je naglasilo da je ponovilo svoju ponudu da se pomoć mirnim putem, preko bezbjednih kanala, dopremi u Gazu.

The Sumud flotilla vs israelpic.twitter.com/RgwhefiYrH — Muhammad Smiry (@MuhammadSmiry)October 2, 2025

U međuvremenu, protesti su izbili u Briselu, Berlinu i brojnim italijanskim gradovima. Demonstranti su izrazili svoje neslaganje sa postupcima Izraelaca.

Među njima momak iz Srbije

Među aktivistima na humanitarnoj flotili, koju je danas presrela izraelska vojska na putu ka Gazi, nalazi se i momak iz Srbije Ognjen Marković, potvrdile su njegove kolege sa Fakulteta dramskih umjetnosti.

Izrael je saopštio da aktivisti sa flotile, koju izraelske vlasti nazivaju "Hamas–Sumud", na svojim jahtama "bezbjedno i mirno plove ka Izraelu, gdje će započeti postupak njihove deportacije u Evropu".

Svi su bezbjedni i dobrog zdravlja, navodi izraelsko Ministarstvo spoljnih poslova. Na fotografijama je i Greta Tunberg.

Protesti podrške zbog presretanja flotile

Ljudi su se okupili u Grčkoj, Italiji, Njemačkoj, Tunisu i Turskoj kako bi protestovali protiv izraelskog presretanja flotile.

Italijanski sindikati su takođe u petak pozvali na opšti štrajk za "zaštitu flotile, ustavnih vrijednosti i za Gazu".

Radnici u lukama širom Italije zatvaraju pristaništa u znak protesta zbog odnosa svoje vlade sa Izraelom. Radnici kažu da žele da Italija "obustavi sve trgovinske i vojne sporazume sa Izraelom, ukine humanitarni embargo i prizna državu Palestinu”.

Tursko Ministarstvo spoljnih poslova osudilo je presretanje kao "teroristički čin" i pozvalo na odgovornost "počinilaca napada". U Istanbulu je izbio protest.

Ko učestvuje i koji su njihovi ciljevi?

Flotilu čini više od 500 učesnika iz desetina zemalja, a prema riječima organizatora, cilj im je da dostave hranu, vodu i lijekove civilima u Gazi, prenosi CNN.

Konvoj je isplovio iz Barselone, Španija, 31. avgusta i dopunjen je drugim aktivističkim brodovima iz raznih luka Mediterana dok se približavao Gazi.

Flotila pokušava da probije izraelsku, 18 godina dugu, blokadu Gaze i da dostavi pomoć u ovu ratom razorenu enklavu koristeći brodove koji su isplovili iz luka širom Sredozemlja. Prema GSF praćenju, oko 9:15 po lokalnom vremenu u četvrtak, 23 broda su još uvijek plovila, dok je 21 brod presretnut.

Organizatori flotile nazvali su izraelsko presretanje brodova "nelegalnim napadom" na humanitarce, dok je Izrael rekao da aktivisti "nisu zainteresovani za pomoć, već za provokaciju".

"Pozivamo vlade i međunarodne institucije da zahtijevaju njihovu hitnu bezbjednost i oslobađanje", saopštila je organizacija na Telegramu.

Džejms Smit, britanski ljekar koji je ranije bio na flotili, rekao je da joj se pridružio kako bi protestovao protiv "izraelske nelegalne opsade i blokade Gaze".

"Flotila nosi humanitarnu pomoć, ali nije samo to humanitarno," rekao je Smit za CNN.

"To je oblik direktne akcije, oblik antikolonijalnog otpora", rekao je Smit, koji je takođe radio u bolnici al-Aksa u Gazi dva i po mjeseca.