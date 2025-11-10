logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Željeznička nesreća kod Bratislave: Sedamdeset devet pacijenata u bolnici nakon sudara vozova, premijer najavio smjene

Željeznička nesreća kod Bratislave: Sedamdeset devet pacijenata u bolnici nakon sudara vozova, premijer najavio smjene

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Sedamdeset devet ljudi je hospitalizovano u Slovačkoj nakon sudara vozova u blizini glavnog grada Bratislave, saopštio je Operativni centar hitne medicinske pomoći.

Sedamdeset devet pacijenata u bolnici nakon sudara vozova u Slovačkoj Izvor: x/printscreen/@tparon

"Sedamdeset devet pacijenata prebačeno je u bolnice nakon željezničke nesreće", saopštio je centar na društvenim mrežama.

Tri osobe su teško povrijeđene, dok je 60 drugih zadobilo lakše povrede. Svi pacijenti su bili svjesni po prijemu.

Slovački premijer Robert Fico sugerisao je da je ljudska greška vjerovatni uzrok sudara, prenosi novinska agencija TASR nkon hitnog sastanka vlade.

"Postoje određene činjenice koje ukazuju na ljudsku grešku", rekao je Fico.

Fico je obećao nadoknadu štete žrtvama i naredio ministru saobraćaja da otpusti najviše rukovodstvo državne kompanije za prevoz putnika.

Dva voza su se sudarila juče u blizini Bratislave. Prema riječima slovačke policije, sudar vozova nije bio direktni i vozovi nisu iskliznuli iz šina kao rezultat udara.

Ranije je javljeno da je povrijeđeno 30 ljudi, od kojih je 11 prebačeno u bolnicu.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Slovačka voz vozovi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ