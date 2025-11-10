Željeznička nesreća kod Bratislave: Sedamdeset devet pacijenata u bolnici nakon sudara vozova, premijer najavio smjene

Sedamdeset devet ljudi je hospitalizovano u Slovačkoj nakon sudara vozova u blizini glavnog grada Bratislave, saopštio je Operativni centar hitne medicinske pomoći.

Izvor: x/printscreen/@tparon

"Sedamdeset devet pacijenata prebačeno je u bolnice nakon željezničke nesreće", saopštio je centar na društvenim mrežama.

Tri osobe su teško povrijeđene, dok je 60 drugih zadobilo lakše povrede. Svi pacijenti su bili svjesni po prijemu.

Slovački premijer Robert Fico sugerisao je da je ljudska greška vjerovatni uzrok sudara, prenosi novinska agencija TASR nkon hitnog sastanka vlade.

"Postoje određene činjenice koje ukazuju na ljudsku grešku", rekao je Fico.

Fico je obećao nadoknadu štete žrtvama i naredio ministru saobraćaja da otpusti najviše rukovodstvo državne kompanije za prevoz putnika.

Dva voza su se sudarila juče u blizini Bratislave. Prema riječima slovačke policije, sudar vozova nije bio direktni i vozovi nisu iskliznuli iz šina kao rezultat udara.

Ranije je javljeno da je povrijeđeno 30 ljudi, od kojih je 11 prebačeno u bolnicu.