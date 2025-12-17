Porota u Dedam, Masačusets, osudila je Brajana Volša za ubistvo prvog stepena zbog smrti njegove supruge.

Izvor: EPA Craig Walker/ Pool/facebook/screenshot/ana walshe

Za danas je zakazano izricanje kazne Brajanu Volšu zbog ubistva Srpkinje Ane Volš. Jelenu Spasić, urednica hronike u Kuriru govorila je o tome kakva se kazna očekuje:

"Sud u Americi danas bi trebalo da saopšti konačnu odluku da li će Brajan Volš ostatak svog života provesti iza rešetaka. Podsjetiću samo da je porota u ponedjeljak donela odluku i da je on proglašen krivim. Dakle, utvrđeno je da je Brajan Volš prvog januara u porodičnoj kući u Kokasetu ubio suprugu, Anu Volš. U vreme zločina u kući, u drugoj sobi, spavala su i njihova maloletna djeca", kaže Spasić i dodaje:

"Mi smo povodom odluke o kazni koja bi danas trebalo da bude izrečena, kontaktirali i gospođu Milanku Jubičić, majku Ane Volš, koja inače živi u Beogradu. Ona je rekla da nije pomno pratila dvonedeljno suđenje, ali s obzirom na to da je utvrđena krivica njenog zeta, ona očekuje da će biti osuđen na maksimalnu kaznu zatvora. Rekla nam je, da ni jedna kazna njoj dete ne može da vrati i da njoj preostaje samo da do kraja života pati za Anom".

Vidi opis Volša danas čeka izricanje kazne, odbrana oštro poručuje: "Zatekao je Anu mrtvu, u panici se riješio ostataka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 1 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 2 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 3 / 11 AD Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 4 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 5 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 6 / 11 AD Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 7 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 8 / 11 Izvor: facebook/whdh boston/screenshot Br. slika: 11 9 / 11 AD Izvor: twitter/JulianneLimaTV Br. slika: 11 10 / 11 Izvor: twitter/Bward3 Br. slika: 11 11 / 11

Brajan obmanuo istražitelje

Poslije ubistva Ane i hapšenja njenog supruga Brajana djeca su smještena u državnu ustanovu u kojoj se, prema nezvaničnim informacijama, nalaze i danas:

"Najstarije njihovo dijete u vreme ubistva Ane imalo je svega 6 godina. Podsećam i da je Brajan Volš u januaru tvrdio da mu je supruga nestala, da je zbog hitnog posla otputovala u Vašington, međutim, suočen sa dokazima koje su istražitelji pronašli već prvih dana tokom potrage za Anom u njihovoj kući, on je priznao da je obmanuo istražitelje i tada je uhapšen zbog tog krivičnog dela. Kasnije je priznao i nepropisno odlaganje tijela i zbog ova dva krivična djela koja je priznao njemu prijeti dodatna kazna zatvora", kaže Spasić i dodaje:

"Međutim, ono što smo prvi put mogli da čujemo kada je suđenje počelo prije oko dvije nedjelje, jeste obrazloženje odbrane, odnosno pokušaj njegovih branilaca da objasne zbog čega je Brajan Volš raskomadao Anino tijelo i bacio ga u različite kontejnere za reciklažu. Njegovi branioci tada su rekli da je on prvog januara zapravo zatekao Anu mrtvu u krevetu i da se uplašio kako će na to da reaguju djeca, pa se u toj panici i strahu riješio njenih ostataka".

Vidi opis Volša danas čeka izricanje kazne, odbrana oštro poručuje: "Zatekao je Anu mrtvu, u panici se riješio ostataka" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/screenshot/EVIL_EXISTS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: Facebook/screenshot/Abdulla Almutairi Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: Privatna arhiva Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: facebook/screenshot/ana walshe Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: Instagram/screenshot/itookthatshot Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: YouTube/screenshot/WCVB-TV Boston Br. slika: 18 18 / 18 AD

Svjedoci i odbrana

Tokom suđenja je utvrđeno da je to bila samo njegova odbrana usmjerena ka tome da poboljša svoj položaj u sudskom postupku. Inače, on sam nije svjedočio, odnosno nije iznosio odbranu u toku suđenja:

"Njegovi branioci su na početku tvrdili da će dokazati njegovu nevinost, međutim, kako se pokazalo, nisu predložili ni jedan dokaz, niti jednog svjedoka koji bi govorio u njegovu korist. Tužilaštvo je predložilo, ispitalo i izvelo veliki broj različitih dokaza koji idu u prilog odluci porote da je on kriv. Među saslušanima su bili i muškarac sa kojim je Ana posljednju godinu dana života bila u ljubavnoj vezi, koji je svjedočio o njihovom odnosu i o tome da je Ana planirala da ostavi svog supruga Brajana Volša, ali da je željela da djeca pređu sa njom i da sa njima žive u Vašingtonu. Svjedočio je i prijatelj koji je poslednji vidio Anu živu, jer su sa bračnim parom dočekali Novu godinu", rekla je Spasić i istakla:

"S druge strane, izvedeni su i ključni dokazi protiv Brajana Volša, a to su prije svega njegove pretrage na internetu, tačno po satnici. Zbog toga što tijelo nikada nije pronađeno, obdukcija nije mogla da bude izvršena, pa se ne zna tačan način, odnosno, tačan uzrok smrti. Ali gugl pretrage koje su počele rano ujutru, u kojima Volš pokušava da sazna kako da se najlakše riješi tijela, koliko dugo tokelo može da se osjeća i kako da ukloni mrlje, ukazuju da je ona u to vrijeme već bila mrtva".

(Kurir/MONDO)