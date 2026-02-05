logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Tramp šokirao javnost nakon ubistava Amerikanaca u Minesotapolisu: "Žrtve nisu bili anđeli"

Tramp šokirao javnost nakon ubistava Amerikanaca u Minesotapolisu: "Žrtve nisu bili anđeli"

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Donald Tramp je povodom smrti Rene Gud i Aleksa Pretija u Minesoti izrazio žaljenje, ali je istovremeno naglasio da žrtve pucnjave u kojoj su učestvovali agenti ICE nisu bili anđeli.

Tramp o smrti Rene Gud i Aleksa Pretija Izvor: X/theliamnissan/ Youtube/CNBC-TV18

Donald Tramp izjavio je da su smrti Rene Gud i Aleksa Pretija u Minesoti tužni incidenti koji se "nisu smjeli dogoditi", ali je dodao da žrtve pucnjave u koju su bili uključeni agenti imigracione službe (ICE) "nisu bili anđeli". Tramp je poručio da se niko zbog tih događaja ne osjeća gore od samih agenata.

"On nije bio anđeo, a ni ona nije bila anđeo. Ipak, nisam srećan zbog onoga što se tamo dogodilo. Niko ne može biti srećan, pa tako ni ICE. Ali uvijek ću biti uz naše sjajne ljude iz redarstvenih snaga. Moramo ih podržati. Ako ih ne podržimo, nemamo državu", rekao je Tramp

Najavljen "blaži pristup"

Ove izjave dolaze u trenutku kada je Tom Homan, povjerenik Bijele kuće za granicu, najavio povlačenje 700 saveznih agenata iz Minesote, prenosi Index. Sam Tramp je nagovijestio mogućnost primene blažeg pristupa u sprovođenju svoje stroge imigracione politike. S druge strane, lider manjine u američkom Senatu, Čak Šumer, smatra da povlačenje 700 agenata nije dovoljno.

"Zloupotrebe ICE-a nadilaze ono što dospije u medije. Stanovnici se boje da idu u škole, u prodavnice, čak i da izađu napolje. Agenti patroliraju ulicama kao da se radi o vojnoj operaciji. Ceo ICE mora odmah napustiti Mineapolis", rekao je Šumer. 

Možda će vas zanimati

Tagovi

Minesota Donald Tramp protesti

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ