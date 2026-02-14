logo
"Neke su crvene linije pređene": Fon der Lajen pozvala na jedinstvo EU u odbrani

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Evropska unija treba da oživi pakt o uzajamnoj odbrani utemeljen u njenom osnivačkom ugovoru, rekla je predsjednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen.

fon der lajen članice eu da stoje jedna uz drugu u slučaju agresije Izvor: FREDERICK FLORIN / AFP / Profimedia

"Uzajamna odbrana nije opcioni zadatak za EU. To je obaveza u okviru našeg sopstvenog ugovora", rekla je Fon der Lajen na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Ona je dodala da članice EU imaju "kolektivnu obavezu da stoje jedna uz drugu u slučaju agresije".

Predsjednica Evropske komisije je precizirala da taj proces počinje saradnjom sa najbližim partnerima, kao što su Velika Britanija, Norveška, Island ili Kanada.

"Jednostavno rečeno: jedan za sve i svi za jednog. I to je značenje Evrope", rekla je Fon der Lajenova.

Ona je ocijenila da su neke crvene linije pređene i da se ne može dozvoliti da se to i dalje dešava.

