Nova Trampova ucjena za NATO: Ko nema da da 5 odsto za vojsku - nećemo ga braniti

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
Američki predsjednik Donald Tramp razmatra mogućnost da članicama NATO saveza koje nisu u mogućnosti da povećaju svoje vojne izdatke do pet odsto oduzme pravo da koriste član pet Povelje Alijanse, piše list "Telegraf".

Prema prijedlozima koje Tramp razmatra, saveznicima iz NATO-a koji ne ispunjavaju nove ciljeve vojnih izdataka može da bude uskraćeno i pravo odlučivanja o proširenju zajedničkih misija, piše u tekstu.

Američki zvaničnici su promovisali ovaj model na nekoliko sastanaka, rekli su izvori, ali ideja nije zvanično razmatrana u sjedištu Alijanse u Briselu, dodaje list.

Tramp je ranije rekao da bi Vašington mogao da prestane da podržava NATO zbog postupaka Alijanse.

Tramp je više puta optužio Evropu da ne ulaže dovoljno u sopstvenu odbranu i zahtijeva da evropske članice povećaju ulaganja na pet odsto bruto domaćeg proizvoda /BDP/.

U junu 2025. godine, na samitu Alijanse u Hagu, članice su se složile da povećaju svoje vojne izdatke na 3,5 odsto BDP-a za oblasti kao što su kibernetička bezbjednost i ključna putna infrastruktura.

