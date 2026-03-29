Orban prijeti Ukrajini zbog špijunske afere: Drama u Mađarskoj zbog snimka "Gandalfa"

Zbog špijunske afere u Mađarskoj, premijer Viktor Orban optužio je ukrajinske bezbjednosne službe da se miješaju u interne stvari države pred parlamentarne izbore.

Veliki politički skandal dogodio se u Mađarskoj nakon što je vlada objavila da snimak koji traje 15 minuta u kom se čuje glas informatičara (19) na saslušanju koji je povezan sa opozicionom partijom "Tisa", piše "24.hu". Vlada Mađarske tvrdi da snimak predstavlja dokaz kako mladić, koji ima nadimak "Gandalf", radi u direktnoj koordinaciji sa ukrajinskim obavještajnim službama, odnosno da je vrbovan od strane njih.

Oglasio se i premijer Viktor Orban. On je izjavio da je informatičar priznao da sarađuje sa ukrajinskom obavještajnom službm i da je državna bezbjednost Mađarske reagovala na vrijeme kako bi spriječila miješanje stranaca u unutrašnja pitanja zemlje.

Sa druge strane, opozicija tvrdi da je riječ o prljavoj kampanji tajnih službi pred parlamentarne izbore u Mađarskoj. Lider opozicije Peter Mađar kaže da je snimak montiran.

Prema njegovim riječima, mladić sa snimka je običan volonter koji je pomagao u odbrani od ruskih hakerskih napada. Vlada Mađarske to predstavlja u medijima kao čin veleizdaje države.

Da podsjetimo, parlamentarni izbori u Mađarskoj se održavaju u nedjelju 12. aprila. Prema posljednjim rezultatima istraživanja, opozicija ima prednost u odnosu na vladajuću partiju "Fides".

