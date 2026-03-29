Premijer Slovačke Robert Fico preti Evropskoj uniji zbog Ukrajine i naftovoda "Družba".

Izvor: shutterstock/Alexandros Michailidis/Ukraine Presidency/Ukrainian Pre / Zuma Press / Profimedia

Premijer Slovačke Robert Fico je danas zaprijetio da će blokirati 20. paket sankcija Ruskoj Federaciji ako se uskoro ne otvori naftovod "Družba", prenosi "Ukrajinska pravda". Fico je optužio Evropsku uniju da ima dvostruke standarde - tvrdi da Ukrajina ima prioritet i povlašćen položaj u odnosu na sve zemlje članice Evropske unije.

Naftovod "Družba" je zatvoren od januara kada je, navodno, oštećen u ruskom vazdušnom napadu. Slovačka i Mađarska su optužile Ukrajinu da je ona sabotirala isporuku sirove ruske nafte kroz taj naftovod što je Ukrajina negirala više puta dosad.

Ovaj naftovod isporučuje rusku sirovu naftu ka Mađarskoj i Slovačkoj. Fico je u svom obraćanju takođe rekao da je njegova zemlja dobila "prijeteće pismo" iz Evropske unije u vezi svojih mjera za zaštitu domaćeg tržišta i goriva.

"Ako Evropska komisija namjerava da nastavi da se ponaša na ovaj način i da daje prioritet interesima Ukrajine ispred interesa Slovačke, može da zaboravi na bilo kakvu podršku 20. paketu sankcija protiv Rusije. Može da zaboravi i na našu posvećenost olakšavanju brzog pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji", naveo je Fico u svojoj video poruci.

Vidi opis Sukob unutar Evropske unije zbog Ukrajine i naftovoda "Družba": Slovačka prijeti blokadom sankcija Rusiji Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Stanislav Krasilnikov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

(Mondo.rs)