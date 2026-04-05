Orban se oglasio povodom eksploziva u Kanjiži: "Pojačavamo mjere bezbjednosti"

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Mađarski premijer Viktor Orban najavio je danas, nakon sjednice Savjeta za odbranu te zemlje, da će vojne snage koje štite dio gasovoda Turski tok koji se nalazi u Mađarskoj biti dodatno pojačane.

Orban je u video-snimku objavljenom na njegovom nalogu na Fejsbuku zahvalio predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću na "brzom i efikasnom odgovoru", nakon što su srpske vlasti pronašle eksplozivnu napravu i sredstva za njeno aktiviranje na kritičnoj gasnoj infrastrukturi koja povezuje Srbiju i Mađarsku, nakon čega je Orban sazvao hitnu sednicu Savjeta za odbranu.

Mađarski premijer je dodao da u tom incidentu nije bilo povrijeđenih, kao i da je predupređen "čin sabotaže". Orban je dodao da gasovod radi normalno i bez prekida.

Podsjetimo, na području opštine Kanjiža od jutros su primjećene jake snage pripadnika policije i vojske sa više putničkih, terenskih i kombi vozila.

