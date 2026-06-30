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Ruski diplomata upozorava: Postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom prije 2030. godine

Ruski diplomata upozorava: Postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom prije 2030. godine

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
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Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio je da postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom i prije 2030. godine, tvrdeći da se kontinent ubrzano militarizuje i priprema za rat.

Poljanski: Evropa bi mogla biti uvučena u sukob sa Rusijom prije 2030. godine Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Stalni predstavnik Rusije pri OEBS-u Dmitrij Poljanski izjavio je da postoji rizik da Evropa bude uvučena u sukob sa Rusijom i prije 2030. godine, upozoravajući da se na kontinentu odvija proces militarizacije.

Kako je rekao za Sputnjik, narativ o navodno agresivnoj Rusiji koristi se kao opravdanje za takve procese, dok se istovremeno, kako tvrdi, snižava prag za moguće provokacije.

"Narativ o navodno agresivnoj Rusiji i planovima koji joj se pripisuju koristi kao izgovor. Problem je i u tome što se spušta prag za potencijalne provokacije, one koje bi mogle da uvuku Evropu u rat mnogo ranije, bez obzira na to da li to neko želi ili ne", rekao je Poljanski.

On je ocijenio da vlasti u Kijevu svoj opstanak vide u izazivanju direktnog sukoba između Rusije i evropskih zemalja.

"Kijevski režim nema drugi način da opstane. Samo izazivanjem velikog sukoba u kojem Ukrajina pada u pozadinu, a Rusija i Evropa ratuju", naveo je Poljanski.

Slične ocjene nedavno je iznio i ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, koji je u autorskom članku "Ukrajina, Evropa i globalna bezbjednost" naveo da evropske države nastoje da do 2030. godine dostignu punu borbenu gotovost za mogući sukob sa Rusijom.

Zapadne zemlje i NATO odbacuju tvrdnje da pripremaju napad na Rusiju, navodeći da jačanje odbrambenih kapaciteta predstavlja odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu i pogoršanu bezbjednosnu situaciju u Evropi.

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