Najveći i najmanji troškovi života u Evropi: Evo gdje je najskuplje, a gdje najjeftinije za prosječan život

Od Islanda do Sjeverne Makedonije, potrošačke cijene drastično se razlikuju. Novi podaci Eurostata pokazuju gdje je život najskuplji, ali i zašto brojke nemaju smisla bez plata.

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Od Islanda do Sjeverne Makedonije, potrošačke cijene značajno se razlikuju širom Evrope. Novi podaci Eurostata pokazuju gdje svakodnevni proizvodi i usluge koštaju najviše i zašto same cijene ne govore cijelu priču.

Eurostat indekse zasniva na godišnjim nacionalnim prosječnim cijenama za više od 2.000 proizvoda i usluga.

Koje zemlje su najskuplje, a koje najjeftinije?

Unutar Evropske unije razlika je veoma izražena, navodi se u tekstu. Luksemburg je na vrhu liste, dok Rumunija ima najniže cijene. Potrošačke cijene u Luksemburgu 2,5 puta su više nego u Rumuniji, piše Blic.

Kada se uključe i zemlje kandidati za članstvo u EU, kao i članice Evropskog udruženja za slobodnu trgovinu (EFTA), Island postaje najskuplja zemlja, a Sjeverna Makedonija najjeftinija, čime se razlika povećava na 3,7 puta, navedeno je.

Uopšteno govoreći, zemlje zapadne i sjeverne Evrope imaju više nivoe cijena, dok su zemlje centralne i istočne Evrope i dalje jeftinije.

Cijene i zarade zajedno daju pravu sliku

Island je za 83,7 odsto skuplji od prosjeka EU, a Švajcarska za 81 odsto.

"Ove podatke uvijek treba posmatrati zajedno sa zaradama. Za životni standard nije presudno da li su cijene visoke, već koliko lokalna plata može da kupi na lokalnom tržištu – kupovna moć, a ne samo visina cijena", rekao je za Euronews Business profesor Robert Inklar (Robert Inklaar) sa Univerziteta u Groningenu.

(Kamatica/MONDO)