Novi ruski napad na Kijev, poginulo najmanje osam osoba: Udar uslijedio nakon upozorenja Zelenskog (Video)

Najmanje osam osoba je poginulo, a 34 su povrijeđene u masovnom ruskom napadu na Kijev i okolinu. Udar je usljedio samo nekoliko sati nakon upozorenja Zelenskog uoči samita NATO-a.

Izvor: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

U masovnom ruskom napadu projektilima i dronovima na Kijev i okolinu sinoć je poginulo najmanje osam osoba, a 34 su povrijeđene. Napad je usljedio samo nekoliko sati nakon što je predsjednik Volodimir Zelenski upozorio da se sprema novi veliki udar na glavni grad, piše "Kijev independent".

Posljedice napada u Kijevu i okolini

Prema izvještajima zvaničnika, u samom Kijevu poginulo je najmanje sedam osoba, a 24 su povrijeđene. U naseljima u Kijevskoj oblasti poginula je još jedna osoba, a deset ih je povrijeđeno, potvrdio je regionalni guverner Mikola Kalašnik.

Čelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko izvestio je da je u gradskoj četvrti Podilski delimično uništena stambena zgrada između petog i devetog sprata. Na istoj lokaciji pogođene su i druge višespratnice, a gađane su i tri stambene zgrade u četvrti Darnicki.

‼️Only weak and morally bankrupt people target civilians, families, and children. It is disgusting and depraved to the core.



And it should be seen as a sign of russia’s loosing this war, because attacking women and children is the lowest and cowardliest step imaginable.…pic.twitter.com/9f2R0VTtBe — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis)July 6, 2026

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko dodao je da je u četvrti Podilski uništena i jedna nestambena zgrada te nekoliko garaža i skladište, dok su oštećenja na nestambenim objektima zabilježena i u četvrtima Holosijivski i Darnicki. Guverner Kalašnik naveo je da su u široj okolini glavnog grada, u zajednicama Buča, Višgorod i Brovari, oštećene kuće, poslovni prostori i drugi civilni infrastrukturni objekti.

Talasi napada i vazdušne uzbune

Prve eksplozije u Kijevu odjeknule su oko 1:40 po lokalnom vremenu, a novi talasi udara usljedili su u 2:10 i 3:15. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je na desetine projektila koji se kreću prema glavnom gradu, zbog čega su hiljade stanovnika potražile sklonište u stanicama metroa.

Stanovnici naselja Sofijivska Borščahivka, predgrađa zapadno od Kijeva, prijavili su i prekide u snabdevanju električnom energijom. Vazdušne uzbune tokom noći bile su na snazi u gotovo svim ukrajinskim regionima. Poljsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da je, kao odgovor na lansiranje projektila, preventivno podiglo svoje borbene avione radi zaštite vazdušnog prostora.

‼️In this video, a woman is asking someone on the phone, "Are you guys alright?" It's something Ukrainians do on nights like this, no matter how far apart they are.



While she's still on the phone, she witnesses a direct russian strike in her own neighborhood.



The russians…pic.twitter.com/PqBo8KD07K — Kateryna Lisunova (@KaterynaLis)July 6, 2026

Upozorenje Zelenskog uoči samita NATO-a: "Tipično za Putina"

Predsjednik Zelenski je uoči napada u večernjem obraćanju upozorio da se Rusija sprema za novi veliki udar na Ukrajinu. Pozvao je civile da poštuju vazdušne uzbune, a saveznike da ubrzaju isporuke protivvazdušnih sistema "Patriot".

"Obavještajni podaci ponovo upućuju na to da Rusi pripremaju novi masovni udar", rekao je Zelenski. "To je tipično za Putina: odmah nakon američkog Dana nezavisnosti i uoči samita NATO-a u Ankari."

Napad se dogodio samo dva dana pre planiranog sastanka Zelenskog sa američkim predsjednikom Donaldom Trampom na marginama samita NATO-a u Turskoj, koji se održava 8. jula, kao dio obnovljenih napora za okončanje rata.

Intelligence once again indicates that the Russians are preparing a new massive strike. This is typical of Putin: right after America’s Independence Day and before the NATO Summit in Ankara. Russia wants to bring more evil and kill people. Please stay safe and heed any air raid…pic.twitter.com/VExSG7ldZo — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa)July 5, 2026

Nekoliko dana ranije, Tramp je održao gotovo 90-minutni telefonski razgovor sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, tokom kojeg je, prema rečima savjetnika Kremlja Jurija Ušakova, ponudio pomoć u okončanju rata. Putin se u danima koji su prethodili pozivu obavezao da će Moskva nastaviti sa kampanjom masovnih napada na ukrajinske gradove.

Pojačani udari na glavni grad

Napadi na glavni grad poslednjih mjeseci su se pojačali. U prethodnom velikom ruskom napadu na Kijev, izvedenom 2. jula, poginula je 31 osoba, a povrijeđene su 102.