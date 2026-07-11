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Prevrnuo se turistički brod u Vijetnamu: Najmanje 15 osoba izgubilo život (Video)

Prevrnuo se turistički brod u Vijetnamu: Najmanje 15 osoba izgubilo život (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Najmanje 15 osoba poginulo je u prevrtanju broda u Vijetnamu.

Najmanje 15 osoba izgubilo život u prevrtanju broda u Vijetnamu Izvor: X/LokmatTimes_ngp

U Vijetnamu je poginulo najmanje 15 osoba u prevrtanju turističkog broda, piše britanski "San". Veliki broj putnika je nakon nesreće ostao zarobljen u brodu, ukupno 32 putnika iz Indije uz četiri člana posade su bila na brodu koji se prevrnuo blizu ostrva Fukuok.

U blizini je bilo nekoliko brodova i svi su odmah pritekli u pomoć. Odmah su počeli sa izvlačenjem zarobljenih putnika, neki su bili u vodi, a neki u prevrnutom brodu.

Na kraju su spasioci izvukli 21 osobu. Izvučena su i sva tijela stradalih iz mora, dok su povrijeđeni odmah prevezeni u bolnicu.

Oglasila se i ambasada Indije koja je potvrdila smrt svojih državljana. Zasad nije poznat uzrok prevrtanja turističkog broda.

(Mondo.rs)

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Tagovi

brod Vijetnam nesreća

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