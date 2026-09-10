Francuski istražioci otkrili 26 Epstinovih žrtava: Polovina do sada nije bila obuhvaćena istragama

Francuski istražioci identifikovali su 26 žrtava seksualnog prestupnika i finansijera DŽefrija Epstina od nastavka istrage o njegovim aktivnostima u februaru, izjavila je glavni tužilac Pariza Lor Beko.

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Ona je navela da se 13 žrtava ranije nije pojavljivalo ni u jednom postupku povezanom sa Epstinom.

Prema njenim riječima, tužilaštvo ne traga samo za Epstinovim žrtvama u Francuskoj, već i za licima koja su mogla da pretrpe zlostavljanje od francuskih državljana povezanih s njim u drugim zemljama.

Istraga je pokrenuta radi identifikovanja mogućih Epstinovih posrednika u Francuskoj, gdje je pokojni američki finansijer posjedovao stan.

Epstin je 2019. godine u SAD optužen za trgovinu maloljetnicima radi seksualne eksploatacije.

On je umro u zatvoru u avgustu iste godine, a istragom je zaključeno da je izvršio samoubistvo.