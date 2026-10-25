10 mjeseci u egzilu: Marija Korina Mačado se vratila u Venecuelu

Marija Korina Mačado se vratila u Venecuelu nakon 10 mjeseci u egzilu.

Izvor: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia

Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado vratila se u Venecuelu nakon više od 10 mjeseci provedenih u egzilu, u trenutku kada se zemlja suočava sa složenom političkom situacijom.

"Ovdje sam. Sa vama", napisala je Mačado u nedjelju na društvenoj mreži Iks.

Vijest o njenom povratku nekoliko minuta kasnije potvrdio je i njen politički saveznik i bivši predsjednički kandidat Edmundo Gonzales Urtija.

María Corina Machado returns to Venezuela after 10 months in exileThis is her first time back since December, when she left for Norway to accept the Nobel Peace Prize and was unable to return. https://t.co/2FFEk3l0kI — Visegrád 24 (@visegrad24)October 25, 2026

"Oduševljen sam što mogu da vam saopštim da je naša liderka, moja draga Marija Korina, na tlu Venecuele", napisao je on.

Mačado je u januaru napustila Venecuelu kako bi u Norveškoj primila Nobelovu nagradu za mir, a mjesec dana kasnije Sjedinjene Američke Države zarobile su njenog političkog protivnika, predsjednika Nikolasa Madura, prenosi BBC.

Administracija američkog predsjednika Donalda Trampa potom je podržala Madurovu zamjenicuDelsi Rodrigez kao novu liderku zemlje. Ona je položila zakletvu kao privremena predsjednica, a kasnije je potpisala i sporazum o nafti sa SAD.

Sedam puta pokušala da se vrati u Venecuelu, vlasti je sprečavale

Liderka venecuelanske opozicije Marija Korina Mačado tajno je napustila Venecuelu u decembru 2025. godine kako bi primila Nobelovu nagradu za mir. Samo nekoliko nedjelja kasnije, američke snage zarobile su dugogodišnjeg lidera te zemlje Nikolasa Madura i prebacile ga u Njujork, gdje se suočava sa krivičnim optužbama.

Mačado je više puta pohvalila američkog predsjednika Donalda Trampa zbog pokretanja rizične operacije, iako je Vašington dozvolio Madurovoj zamjenici Delsi Rodrigez da upravlja zemljom kao privremena predsjednica.

Vidi opis 10 mjeseci u egzilu: Marija Korina Mačado se vratila u Venecuelu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: XNY / StarMax / Profimedia Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia Br. slika: 10 10 / 10

Prema navodima njene stranke, Mačado je tokom prethodna tri mjeseca sedam puta pokušala da se vrati u Venecuelu, iz Sjedinjenih Američkih Država, Paname i Kurasaa, ali su je venecuelanske vlasti u više navrata sprečavale u tome.

Mnogi su vjerovali da je Vašington imao ulogu u sprečavanju njenog povratka, s obzirom na to da je Tramp više puta izražavao zadovoljstvo radom Rodrigez. Međutim, američki državni sekretar Marko Rubio odbacio je takve tvrdnje.

Mačado pripremala teren za povratak

Mačado je prethodnih mjeseci pokušavala da povrati svoje mjesto na političkoj sceni Venecuele, dok su razgovori o budućnosti zemlje napredovali bez njenog neposrednog učešća iz zemlje.

Prošle nedjelje pozvala je građane Venecuele da izađu na ulice i zahtijevala da se odredi datum predsjedničkih izbora, što je jedan od njenih glavnih zahtjeva upućenih vladi Delsi Rodrigez.

Mačado je ranije optužila vladu Rodrigez da se plaši njenog povratka. Sada, kada se opoziciona liderka ponovo nalazi u Venecueli, ključno pitanje više nije kada će uspjeti da se vrati, već kakvu će ulogu moći da ima u političkoj situaciji koju oblikuju pregovori između pristalica čavizma, različitih opozicionih struja i Sjedinjenih Američkih Država.

(Euronews/MONDO)