Pokušaj ubistva u Sokocu: Žena nožem ranila muža

Sokolačka policija uhapsila je A.M. (1992) zbog pokušaja ubistva muža, piše ATV.
Ona je nožem izbola dvije godine starijeg muža P.M. u porodičnoj kući.
Policija je sumnjiči za krivično djelo pokušaj ubistva.
(ATV)
Hvala što ste poslali vijest.
Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.
Sokolačka policija uhapsila je A.M. (1992) zbog pokušaja ubistva muža, piše ATV.
Ona je nožem izbola dvije godine starijeg muža P.M. u porodičnoj kući.
Policija je sumnjiči za krivično djelo pokušaj ubistva.
(ATV)
Politika
| 10.11.2025.
Društvo
| 09.10.2025.
Crna hronika
| 20.08.2025.
Crna hronika
| 12.08.2025.
Tagovi
Svijet
| Pre 2 min
Društvo
| Pre 41 min
Društvo
| Pre 2 h
Crna hronika
| Pre 12 h
Politika
| Pre 13 h
Crna hronika
| Pre 15 h
Crna hronika
| Pre 17 h
Politika
| Pre 18 h
Beograd
| Pre 18 h
Komentar je uspješno poslat.
Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.
Slanje komentara nije uspjelo.
Nevalidna CAPTCHA
Hvala što ste poslali vijest.
Društvo
| 07.01.2026.
Region
| 23.12.2025.
Putovanja
| 10.10.2025.
Region
| 17.08.2025.
Putovanja
| 21.06.2025.
MONDO reportaža
| 16.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Ostali sportovi
| 14.02.2021.
Svijet
| Pre 2 min
Društvo
| Pre 41 min
Svijet
| Pre 44 min
Svijet
| Pre 2 h
Društvo
| Pre 2 h
Region
| Pre 2 h
Svijet
| Pre 2 h