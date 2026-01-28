logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pokušaj ubistva u Sokocu: Žena nožem ranila muža

Pokušaj ubistva u Sokocu: Žena nožem ranila muža

Autor Nikolina Damjanić Izvor atv
0

Sokolačka policija uhapsila je A.M. (1992) zbog pokušaja ubistva muža, piše ATV.

Žena nožem izbola muža u Sokocu Izvor: Mondo - Slaven Petković

Ona je nožem izbola dvije godine starijeg muža P.M. u porodičnoj kući.

Policija je sumnjiči za krivično djelo pokušaj ubistva.

(ATV)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sokolac pokušaj ubistva žena

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ