Žena iz Kozarske Dubice osumnjičena da je oštetila povjerioca za gotovo 3.000 KM

Žena čiji su inicijali S.V. iz Kozarske Dubice tereti se da je krivičnim djelima oštetila povjerioca iz Prijedora za 2.909 KM i ostvarila protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu, saopšteno je iz Policijske uprave (PU) Prijedor.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ona je 2024. godine, kao odgovorno lice pravnog lica iz Srebrenice u poslovnoj jedinici u Kozarskoj Dubici, učinila nedostupnim pokretne stvari koje su bile predmet izvršnog sudskog postupka.

PU Prijedor podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor izvještaj protiv S.V. o počinjenim krivičnim djelima oštećenje povjerilaca i oštećenje tuđih prava.