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Žena iz Kozarske Dubice osumnjičena da je oštetila povjerioca za gotovo 3.000 KM

Žena iz Kozarske Dubice osumnjičena da je oštetila povjerioca za gotovo 3.000 KM

Autor Nikolina Damjanić
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Žena čiji su inicijali S.V. iz Kozarske Dubice tereti se da je krivičnim djelima oštetila povjerioca iz Prijedora za 2.909 KM i ostvarila protivpravnu imovinsku korist u tom iznosu, saopšteno je iz Policijske uprave (PU) Prijedor.

Policija Izvor: Slaven Petković - Mondo

Ona je 2024. godine, kao odgovorno lice pravnog lica iz Srebrenice u poslovnoj jedinici u Kozarskoj Dubici, učinila nedostupnim pokretne stvari koje su bile predmet izvršnog sudskog postupka.

PU Prijedor podnijela je Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor izvještaj protiv S.V. o počinjenim krivičnim djelima oštećenje povjerilaca i oštećenje tuđih prava.

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Tagovi

Kozarska Dubica firma policija

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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