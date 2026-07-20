Pijan napao putnike turističkog vozića u Dvorovima: Tri lica povrijeđena

Muškarac R. P. uhapšen je zbog fizičkog napada na putnike turističkog vozića u semberskom naselju Dvorovi u kojem su povrijeđena tri lica, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.
Policiji je juče prijavljeno da se jedno lice agresivno ponaša i fizički napada putnike turističkog vozića u Dvorovima, nakon čega je uhapšen R. P. kod koga je utvrđeno 1,57 promila alkohola u krvi.
Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo tjelesna povreda.
Iz policije su naveli da je juče u bijeljinskom naselju Janja uhapšen muškarac A. A. koji je u ugostiteljskom objektu upućivao prijetnje po život i tijelo prisutnim građanima.
Testiranjem je utvrđeno da je imao 2,76 promila alkohola u krvi.
Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini naložio je da on bude prekršajno sankcionisan.
(Srna)