Pijan napao putnike turističkog vozića u Dvorovima: Tri lica povrijeđena

Muškarac R. P. uhapšen je zbog fizičkog napada na putnike turističkog vozića u semberskom naselju Dvorovi u kojem su povrijeđena tri lica, saopšteno je iz Policijske uprave Bijeljina.

Izvor: Bijeljina.com

Policiji je juče prijavljeno da se jedno lice agresivno ponaša i fizički napada putnike turističkog vozića u Dvorovima, nakon čega je uhapšen R. P. kod koga je utvrđeno 1,57 promila alkohola u krvi.

Uhapšenom se na teret stavlja krivično djelo tjelesna povreda.

Iz policije su naveli da je juče u bijeljinskom naselju Janja uhapšen muškarac A. A. koji je u ugostiteljskom objektu upućivao prijetnje po život i tijelo prisutnim građanima.

Testiranjem je utvrđeno da je imao 2,76 promila alkohola u krvi.

Postupajući tužilac Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini naložio je da on bude prekršajno sankcionisan.

(Srna)