Nakon hladnog jutra, sunčan i ugodno topao dan

U BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo, dok se tokom noći očekuje naoblačenje od jugozapada u Krajini, a u ostalim krajevima uglavnom vedro.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Vjetar slab, poslije podne i uveče na jugozapadu i umjeren promjenljiv ili južnih smjerova.

Maksimalna temperatura vazduha od 13 do 19, u višim predjelima i mjestima sa maglom od 11 stepeni Celzijusovih.

Jutros je vedro i hladno.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda navode da po kotlinama i uz riječne tokove ima magle i niske oblačnosti.

Temperatura izmjerena u 7.00 časova: Bugojno, Livno i Gacko, Sokolac i Kalinovik minus dva, Šipovom minus jedan, Sanski Most, Srebrenica i Prijedor nula, Tuzla i Banjaluka jedan, Sarajevo, Zenica, Novi Grad, Mrkonjić Grad i Drvar dva, Srbac, Ribnik i Doboj tri, Kneževo, Rudo i Bijeljina četiri, Foča i Višegrad pet, Bihać, Mostar i Trebinje pet stepeni Celzijusovih.

Stanje na putevima

Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ odvija bez zastoja, po pretežno suvim kolovozima, dok magle ima mjestimično u kotlinama i duž riječnih tokova, saopšteno je iz Auto-moto saveza /AMS/ Republike Srpske.

Iz AMS-a vozačima skreću pažnju na učestale odrone, a na dionicama na kojima se izvode radovi na postavljenu signalizaciju, te na obavezno posjedovanje zimske opreme.

Na magistralnom putu Dobro Polje-Miljevina, na lokalitetu Sijeračke Stijene od 8.00 do 17.00 časova dolaziće do privremenih obustava saobraćaja u trajanju do 45 minuta zbog stabilizacije kosina.

Na istom putnom pravcu, postavlja se rasvjeta u tunelu "Sijeračke stijene", zbog čega je izmijenjen režim u odvijanju saobraćaja u samom tunelu.

Saobraćaj je obustavljen na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog postavljanja završnog sloja asfalta. Vozila se preusmjeravaju na putni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa.

U toku su radovi na rehabilitaciji magistralnog puta Klašnice-Banjaluka, kao i radovi na uklanjanju postojećeg i nanošenju novih nosača na nadvožnjaku u Trnu.

Saobraćaj na nadvožnjaku će biti zatvoren za sve kategorije vozila kao i za pješake. Trenutno se saobraćaj od Trna do Glamočana odvija dvosmjerno.

Na magistralnom putu Gacko-Tjentište, na lokalitetu Sastavci, zbog radova su moguće kratkotrajne obustave u trajanju do 15 minuta.

Na dionici Bileća-Trebinje, lokalitet Žudojevići, u toku je sanacija kosine usjeka te se saobraća jednom trakom u dužini 300 metara uz moguće obustave do 15 minuta.

Zbog izgradnje vodovodne mreže na dionici magistralnog puta Kozarska Dubica-Prijedor izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izvođenja radova u tunelima "Hamšil", "Pasjaci", "Sokolača", "Cera 3", "Strogonik", "Grabovica" i "Oštri vrh", na magistralnom putu Brodar-Višegrad, zatim u tunelu "Trgovišta" na dionici Brodar-granica i u tunelu "Kotva 2" na magistralnom putu Međeđa-Brodar saobraćaj se odvija uz izmijenjen režim vožnje.

Zbog uređenja razdjelnog pojasa, izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na autoputu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj.

U toku je sanacija kolovoza na magistralnom putu Brčko-Bijeljina, kao i na dionici magistralnog puta Gojsovac-Pavlovića most, zbog čega dolazi do povremene obustave saobraćaja, dok se na mostu Rača saobraća jednom trakom od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog izvođenja sanacionih radova na dionici magistralnog puta Čelinac-Kotor Varoš, te na dionicama regionalnih puteva Čelinac-Ukrina i Ukrina-Klupe izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izvođenja radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog puta Dobro Polje-Miljevina na lokalitetu male hidroelektrane B-3.

Izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na dionicama magistralnog puta Dragotinja-Prijedor i na dionici regionalnog puta Orlovača-Trnopolje zbog rekonstrukcije raskrsnice na ukrštanju navedenih puteva i Omladinskog puta u Prijedoru.

Na magistralnom putu Donja Bukovica-Vršani i Vršani-Bijeljina izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja zbog sanacije puta. Saobraćaj se odvija naizmjenično, jednom saobraćajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju.

Na dionicama magistralnih puteva Prijedor-Kozarac-Lamovita i Crkvina-Modriča radi uključivanja i isključivanja mehanizacije koja je angažovana na izgradnji autoputeva Banjaluka-Prijedor i Vukosavlje-Brčko izmijenjen je režim saobraćaja.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta, dionica Brod na Drini-Hum izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Zbog izvođenja radova na rehabilitaciji magistralnog puta Gradiška–Nova Topola– Klašnice, i izgradnje tri kružna toka na dionici Klašnice-Nova Topola izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja.

Radi izvođenja bušačko-minerskih radova na kamenolomu "Han Derventa" od 12.00 do 16.00 časova dolaziće do privremene obustave saobraćaja na magistralnom putu Lapišnica-LJubogošta, u mjestu Donja LJubogošta, opština Pale i to u dva intervala u trajanju od pet do sedam minuta.

Na magistralnom putu Podromanija-Mokro-Sumbulovac-Rogoušići-Donja LJubogošta, u mjestu Rogoušići zbog izvođenja minerskih radova, dolaziće do povremene obustave saobraćaja svaki radni dan i subotom od 12.00 do 16.00 časova, u trajanju od dva puta po pet do sedam minuta.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta,

saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara.

Zbog opasnosti od pojave klizišta, na regionalnom putu S. Ugljevik-Glavičice, u rejonu S. Ugljevika zabranjen je saobraćaj za sva vozila, a za teretna vozila između preduzeća Ruding, u mjestu Vučjak i raskrsnice u Mezgraji.

Putnička vozila se preusmjeravaju preko lokalnog puta Modran-Ugljevik Selo, a teretna magistralnim putem Suvo Polje-Donja Trnova-Glavičice-Mezgraja.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Ukrina-Gornja Vijaka.

U FBiH na regionalnom putu u Podlugovima i danas će se izvoditi radovi na

asfaltiranju, zbog čega je saobraćaj potpuno obustavljen. Za vrijeme

obustave u funkciji su alternativni pravci.

Zbog neophodnih radova na dionici autoputa A-1 Visoko-Kakanj, za saobraćaj zatvorene vozna i zaustavna traka.

Zbog izvođenja radova na izgradnji bukobrana na dionici autoputa A-1 Podlugovi-Sarajevo sjever, saobraća se preticajnom trakom.

Radovi su aktuelni i na dionicama Semizovac-Olovo, Žepče–Maglaj, Zavidovići-Vozuća, Jajce-Crna Rijeka, Jablanica-Blidinje, Konjic-Jablanica, Mostar-Čitluk, kao i na ulazu u Neum.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Granični prelaz Brčko je otvoren za putnička vozila do 3,5 tona.

Na graničnom prelazu Karakaj zabranjen je saobraćaj za vozila preko pet tona najveće dozvoljene mase i takva vozila preusmjeravaju se na novi most Bratoljub u Bratuncu i na GP Rača.

Šleperi i teretna motorna vozila mogu saobraćati na graničnom prelazu Šepak od 9.00 do 13.00 i od 22.00 do 6.00 časova, a vikendom samo u noćnom terminu.

(Srna/Mondo)