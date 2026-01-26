Zašto je Sveti Sava školska slava? Mnogi ne znaju priču o prvom srpskom prosvetitelju

Iako se danas obilježava kao školska slava, Savindan ima duboke istorijske korijene.

Savindan je jedan od najznačajnijih praznika Srpske pravoslavne crkve i obilježava se 27. januara. Iako je danas poznat kao školska slava, ova tradicija nije postojala od samog početka, već je uvedena nešto kasnije, kao izraz poštovanja prema ulozi Svetog Save u razvoju srpske prosvete i kulture.

Na ovaj dan, 27. januara 1236. godine, odnosno 14. januara po starom, julijanskom kalendaru, preminuo je Rastko Nemanjić - Sveti Sava, u gradu Trnovu u Bugarskoj. Njegova smrt označila je kraj jednog izuzetnog života posvećenog vjeri, obrazovanju i narodu, ali i početak snažnog kulta koji se vremenom širio i učvršćivao među Srbima.

Sa stvaranjem i jačanjem srednjovjekovne srpske države, kult Svetog Save dobija sve veći značaj, a naročito dolazi do izražaja u periodima nacionalnog buđenja. Već početkom 19. vijeka nastaje i danas prepoznatljiva Himna Svetom Savi, koja simbolično povezuje vjeru, znanje i narodnu svijest.

Posebno važan trenutak u istoriji Savindana dogodio se 2. januara 1840. godine, kada je odlukom Sovjeta Knjažestva Srbskog, na predlog Atanasija Nikolića, tadašnjeg rektora Liceja u Kragujevcu, ovaj praznik zvanično proglašen školskom slavom u Srbiji.

Od tog trenutka, Sveti Sava postaje trajni simbol obrazovanja, vaspitanja i moralnih vrijednosti, a Savindan dan kada škole ne slave samo sveca, već i znanje kao temelj društva.

