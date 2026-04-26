Danas sunčano i toplo, promjena vremena tokom noći

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
U cijeloj BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo, uz dnevnu temperaturu do 26 stepeni Celzijusovih.

vremenska prognoza za 26. april Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Poslije podne i uveče vjetrovito. Uveče i naredne noći postepeno naoblačenje od sjevera, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar u prvom dijelu dana slab sjeverni i sjeveroistočni, poslije podne i uveče umjeren do jak.

Minimalna temperatura vazduha od tri do 10, u višim predjelima oko nula stepeni Celzijusovih.

Maksimalna temperatura vazduha od 20 do 26, u višim predjelima od 14 stepeni.

Prognoza za narednu sedmicu

U ponedjeljak, 27. aprila, biće promjenljivo oblačno uz sunčane periode i malo nižu temperaturu nego prethodnih dana.

Biće uglavnom suvo, slaba kiša je moguća samo ponegdje na jugozapadu i jugoistoku, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu do 13, a maksimalna temperatura vazduha od 17 do 22 stepena Celzijusova, na jugu do 25, u višim predjelima od 12 stepeni.

U utorak će biti promjenljivo oblačno, u drugom dijelu dana i uveče prolazna kiša koja će se premještati od sjeverozapada ka istoku. Na jugu ostaje sunčanije i toplije.

Minimalna temperatura vazduha od tri do osam, na jugu do 13 stepeni, a maksimalna temperatura od 17 do 22, na jugu do 25, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

U srijedu, 29. aprila, biće oblačno i hladnije sa kišom, koja će se se premještati od sjevera ka jugu i do večeri padavine prestaju u većini predjela.

Minimalna temperatura vazduha od četiri do 10 stepeni, na jugu do 13, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 13 do 17, na jugu oko 20, u višim predjelima od osam stepeni Celzijusovih.

