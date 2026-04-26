logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kamere i pojačane kontrole zbog divljih deponija u Banjaluci: Odlagalište na Malti još dostupno

Autor Vesna Kerkez
0

Grad Banjaluka upozorio je na sve učestalije nepropisno odlaganje otpada uz puteve i u vodotoke, te najavio pojačane kontrole i postavljanje kamera.

Banjaluka se bori protiv divljih deponija, najavljene kamere i kazne Izvor: Banjaluka.rs.ba

Grad Banjaluka suočava se sa sve učestalijim problemom nepropisnog odlaganja otpada duž putnih pravaca i formiranja divljih deponija, upozorili su iz Gradske uprave.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove Suzana Jović navela je da nesavjesni pojedinci, kako bi izbjegli troškove odlaganja otpada na Regionalnoj deponiji u Ramićima, otpad ostavljaju uz puteve, ali ga bacaju i u vodotoke.

Kako je istakla, takvo ponašanje direktno ugrožava životnu sredinu i zdravlje građana.

Nadzorni tim za higijenu intenzivirao je kontrole na području grada i prigradskih naselja.

"Od početka godine uklonili smo više od deset privremenih deponija. U narednom periodu planirano je postavljanje nadzornih kamera kako bi se bar djelimično spriječilo nepropisno odlaganje otpada, kao i dodatne kontrole i izdavanje prekršajnih naloga od strane Komunalne policije", rekla je Jovićeva.

Iz Gradske uprave ponovo su apelovali na građane da otpad odlažu na propisan način kako bi zajedno doprinijeli očuvanju čistoće i uređenosti grada.

Podsjećaju da građani kabasti otpad mogu besplatno odložiti u reciklažno dvorište na lokaciji autobuskog terminala na Malti.

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ