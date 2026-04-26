Kamere i pojačane kontrole zbog divljih deponija u Banjaluci: Odlagalište na Malti još dostupno

Grad Banjaluka upozorio je na sve učestalije nepropisno odlaganje otpada uz puteve i u vodotoke, te najavio pojačane kontrole i postavljanje kamera.

Grad Banjaluka suočava se sa sve učestalijim problemom nepropisnog odlaganja otpada duž putnih pravaca i formiranja divljih deponija, upozorili su iz Gradske uprave.

Ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za komunalne poslove Suzana Jović navela je da nesavjesni pojedinci, kako bi izbjegli troškove odlaganja otpada na Regionalnoj deponiji u Ramićima, otpad ostavljaju uz puteve, ali ga bacaju i u vodotoke.

Kako je istakla, takvo ponašanje direktno ugrožava životnu sredinu i zdravlje građana.

Nadzorni tim za higijenu intenzivirao je kontrole na području grada i prigradskih naselja.

"Od početka godine uklonili smo više od deset privremenih deponija. U narednom periodu planirano je postavljanje nadzornih kamera kako bi se bar djelimično spriječilo nepropisno odlaganje otpada, kao i dodatne kontrole i izdavanje prekršajnih naloga od strane Komunalne policije", rekla je Jovićeva.

Iz Gradske uprave ponovo su apelovali na građane da otpad odlažu na propisan način kako bi zajedno doprinijeli očuvanju čistoće i uređenosti grada.

Podsjećaju da građani kabasti otpad mogu besplatno odložiti u reciklažno dvorište na lokaciji autobuskog terminala na Malti.