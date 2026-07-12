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Igor Arsenić pobjednik tradicionalne "Banjalučke laste" 1

Igor Arsenić pobjednik tradicionalne "Banjalučke laste"

Autor Nikolina Damjanić
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Igor Arsenić pobjednik je tradicionalnih skokova sa Gradskog mosta u Banjaluci, poznatijih kao "Banjalučka lasta", koji su i ove godine okupili veliki broj takmičara i gledalaca u okviru manifestacije "Ljeto na Vrbasu".

Igor Arsenić najbolji na 73. Banjalučkoj lasti Izvor: Mondo/Slaven Petković

Drugo mjesto osvojio je Dino Bajrić iz Sarajeva, dok je trećeplasirani bio Miloš Kojić iz Modriče.

Za titulu najboljeg ove godine nadmetalo se dvadesetak skakača, a atraktivno takmičenje sa obale Vrbasa pratili su brojni Banjalučani i gosti grada.

Skokovi sa Gradskog mosta jedna su od najprepoznatljivijih manifestacija u okviru „Ljeta na Vrbasu“, koje se ove godine održava 73. put. Manifestacija traje do 31. jula i obuhvata bogat program sportskih, muzičkih, adrenalinskih i kulturno-zabavnih sadržaja.

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Tagovi

Banjaluka Ljeto na Vrbasu skokovi

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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