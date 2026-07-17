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Danas sunčano i vruće: U Mostaru u 8 časova izmjereno 27 stepeni

Danas sunčano i vruće: U Mostaru u 8 časova izmjereno 27 stepeni

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Danas nas očekuju vrućine, a u Mostaru je već u 8.00 časova ujutru izmjereno 27 stepeni.

Vremenska prognoza za BiH: Sunčano i ekstremno vruće, temperature do 39 stepeni Izvor: MONDO, Nebojša Šatara

U Bosni i Hercegovini danas će biti pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost.

Kasnije poslije podne i uveče na sjeveru prolazno više oblaka, a samo je ponegdje moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova, navodi Republički hidrometeorološki zavod.

Vjetar slab i promjenljiv, tokom dana umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha od 33 do 39 stepeni Celzijusovih, u višim predjelima od 28.

Federalni hrimoteorološki zavodi navodi da je jutros u Republici Srpskoj i FBiH pretežno sunčano.

Temperatura vazduha izmjerena u 8.00 časova: Sokolac 14, Čemerno i Han Pijesak 15, Bjelašnica i Srebrenica 16, Gacko 17, Ivan sedlo, Šipovo, Drinić i Rudo 18, Foča, Višegrad, Kalinovik, Kneževo, Mrkonjić Grad, Bugojno i Sarajevo 19, Zvornik, Prijedor, Drvar i Livno 20, Ribnik, Novi Grad, Sanski Most, Zenica i Doboj 21, Bileća, Jajce, Tuzla i Srbac 22, Banjaluka 23, Bijeljina i Trebinje 24, Neum 26 i Mostar 27 stepeni Celzijusovih.

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