Još jedno banjalučko igralište na meti vandala: Ostala samo jedna ljuljaška (Foto)

Dječije igralište u banjalučkom naselju Obilićevo, u Ulici Starine Novaka, potpuno je uništeno, a od inventara samo je funkcionalna jedna ljuljaška koju vandali nisu uspjeli da potrgaju.

Izvor: Bojan Rečević, Srna

"Dovodio sam djecu kada su bila mala na ovo igralište i ona su tu gotovo odrasla. Bolje da ne govorim o ovome što sada vidim. Sve je uništeno. Baš sve, i klupe i ostalo. Ne mogu da vjerujem", rekao je jedan Banjalučanin.

Ovo igralište za djecu otvoreno je 2017. godine pod nazivom "Svako dobro", a bilo je prilagođeno i mališanima sa poteškoćama u razvoju.

Ovako je igralište izgledalo tada:

A ovako je danas: