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Vremenska prognoza za vikend: Promjenljivo vrijeme uz sunčane periode i povremenu kišu

Vremenska prognoza za vikend: Promjenljivo vrijeme uz sunčane periode i povremenu kišu

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U Republici Srpskoj će tokom vikenda preovladavati promjenljivo vrijeme sa sunčanim periodima i slabom kišom, podaci su Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Vremenska prognoza za vikend Izvor: Shutterstock

Jutro će sutra biti vedro i prohladno, oko rijeka i po kotlinama maglovito, a tokom dana pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje, koje će se od zapada do večeri širiti ka svim krajevima.

Vjetar će biti slab do umjeren, a uveče na sjeveru i pojačan, promjenljiv ili istočnih smjerova, sa maksimalnom temperaturom vazduha od 14 do 20, u višim predjelima od 11 stepeni Celzijusovih.

U subotu, 24. oktobra, biće promjenljivo do pretežno oblačno uz sunčane intervale, ali se poslije podne očekuje naoblačenje na zapadu koje će usloviti kišu, dok će maksimalna temperatura vazduha biti od 12 u višim predjelima i na zapadu, te do 20 stepeni Celzijusovih na istoku.

Drugog dana vikenda biće uglavnom sunčano uz promjenljivu oblačnost, na zapadu oblačnije sa vrlo slabom kišom i maksimalnom temperaturom vazduha od 12 do 18, u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 26. oktobra, preovladavaće sunčano vrijeme uz prolaznu umjerenu oblačnost i prijatno toplo vrijeme sa maksimalnom temperaturom vazduha od 12 do 18, na jugu do 22, a u višim predjelima od devet stepeni Celzijusovih.

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