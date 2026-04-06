Ana Trišić Babić o novoj Kancelariji za međunarodnu saradnju: Stručni tim obezbijediće koordinaciju i profesionalizam

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske rezultat je realne potrebe koja se pojavila usljed intenziviranja spoljnopolitičkih aktivnosti Srpske u proteklom periodu, izjavila je v.d. direktora Kancelarije Ana Trišić Babić.

spostavljena Kancelarija za međunarodnu saradnju RS, Izvor: Brankica Spasenić, mondo.ba

Babićeva je rekla da se pokazalo da je neophodno postojanje jedne institucije koja će objediniti i koordinisati te aktivnosti i biti direkno vezana za najviše institucije Srpske.

"Kancelarija će biti usko povezana sa kabinetom predsjednika Republike, Vladom Republike Srpske, Narodnom skupštinom ali i sa predstavnicima lokalnih zajednica, čime će se obezbijediti jedinstven i efikasan nastup na međunarodnom planu", navela je Trišić Babić.

S obzirom na to da je riječ o potpuno novoj instituciji, ona je dodala da se trenutno završavaju određeni administrativni koraci u njenom daljem uspostavljanju.

Ona je najavila da će u ovoj kancelariji raditi stručni, profesionalni i posvećeni ljudi koji će doprinijeti njenom uspješnom radu.

