Stanivuković se sastao sa Kalabuhovim

Gradonačelnik Draško Stanivuković sastao se sa ambasadorom Ruske Federacije u BiH, Njegovom Ekselencijom Igorom Kalabuhovim.

Izvor: Grad Banja Luka

Stanivuković je nakon sastanka poručio da je razgovor bio veoma sadržajan, otvoren i prijateljski.

"Saradnja koju godinama gradimo potvrđuje našu posvećenost jačanju odnosa, kako između naših zemalja, tako i između gradova. Posebno smo istakli značaj povezivanja naših gradova, uključujući dugogodišnje partnerske odnose Banje Luke sa ključnim gradovima Rusije, poput Moskve, Sankt Peterburga i Nižnjeg Novgoroda", istakao je gradonačelnik Stanivuković.

Istakao je i kako su razgovarali i o aktuelnoj situaciji u cijelom svijetu, koja značajno utiče i na naše građane, ali i o zvaničnim posjetama bratskoj Rusiji, koje će u narednom periodu imati.

(Mondo)