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Održana vanredna sjednica u Krupi na Uni: Devet odbornika formiralo većinu i izabralo novo rukovodstvo

Održana vanredna sjednica u Krupi na Uni: Devet odbornika formiralo većinu i izabralo novo rukovodstvo

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Krupa na Uni danas je opozvan potpredsjednik Skupštine Đorđo Jež, a na ovu funkciju je imenovana Svjetlana Mačkić.

DSC_8027.jpg Izvor: Krupa na Uni/Screenshot

Danas je opozvan i vršilac dužnosti zamjenika načelnika opštine Đuro Babić, a na funkciju je imenovan Miroslav Radaković.

Babić je rekao da je dug u budžetu ove lokalne zajednice, koji je kod primopredaje dužnosti iznosio 340.000 KM, u međuvremenu smanjen za 125.000 KM.

Razmatrana je i informacija o stanju u budžetu i usvojen plan kapitalnih investicija.

Za vršioca dužnosti direktora Javne ustanove "Bašta sljezove boje" imenovan je Gojko Kličković.

Podršku tačkama dnevnog reda danas je dalo devet od ukupno 13 odbornika lokalnog parlamenta, u novoj skupštinskoj većini su tri odbornika SDS-a, dva US-a, dva iz SP-a i dva odbornika SNSD-a.

Predsjednik Skupštine opštine Dušan Ćulibrk rekao je novinarima nakon sjednice da je stanje u budžetu teško, te da treba vremena za prevazilaženje ovog problema.

"Poslije ostavke načelnika trebalo je da budemo složni do provođenja izbora. Bilo je turbulencija kad je u pitanju skupštinska većina", rekao je on.

Ćulibrk kaže da očekuje pomoć Vlade Republike Srpske u prevazilaženju problema.

Viši stručni saradnik za finansije, budžet i trezor Dragana Pupac rekla je da su isplaćena socijalna davanja za mart i april.

Ona je navela da je isplaćena plata za mart zaposlenima u Opštinskoj upravi, odbornička naknada za mart i naknada članovima Opštinske izborne komisije za mart.

"Danas su uplaćeni porezi i dorinosi za plate za april", rekla je ona.

Na vanrednoj sjednici Skupštine opštine Krupa na Uni 12. juna načelnik opštine Gojko Kličković podnio je neopozivu ostavku, Skupština opštine je opozvala njegovog zamjenika Miroslava Radakovića, a za vršioca dužnosti tada je imenovan Đuro Babić.

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