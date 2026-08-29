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Brisel jasno poručio: U Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca

Brisel jasno poručio: U Evropi nema mjesta za veličanje ratnih zločinaca

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
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Evropska komisija poručila da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u članicama EU ni u zemljama koje teže članstvu, nakon poteza Andrije Mandića.

Evropska komisija o veličanju Ratka Mladića Izvor: Aliaksandr Antanovich/Shutterstock

Evropska komisija jasno je poručila da veličanju ratnih zločinaca nema mjesta ni u državama članicama Evropske unije niti u zemljama koje teže članstvu.

Reakcija iz Brisela uslijedila je nakon upita crnogorskog portala "Vijesti" povodom postupaka pojedinih političara u Crnoj Gori nakon smrti Ratka Mladića.

Predstavnici Evropske komisije istakli su da je svaka podrška osobama osuđenim za najteže ratne zločine u direktnoj suprotnosti sa temeljnim evropskim vrijednostima.

U odgovoru za "Vijesti" podsjetili su na činjenicu da je Ratko Mladić osuđen za genocid, zločine protiv čovječnosti i druge ratne zločine, te da je pravosnažno osuđen na doživotni zatvor.

Njegova presuda potvrđena je 2017. godine pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, a konačno i u žalbenom postupku pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove 2021. godine.

Povod bio potez Andrije Mandića

Povod za reakciju Brisela bili su, između ostalog, postupci predsjednika Skupštine Crne Gore i lidera Nove srpske demokratije (NSD) Andrije Mandića.

Mandić je javno potvrdio da je uputio saučešće porodici Ratka Mladića nakon njegove smrti.

Evropska komisija je, odgovarajući na pitanje o ovakvim postupcima, naglasila da veličanje ratnih zločinaca nije u skladu sa vrijednostima na kojima počiva Evropska unija.

Ovakva poruka posebno dobija na značaju u kontekstu evropskih integracija Crne Gore, koja je kandidat za članstvo u EU i vodi pristupne pregovore sa Briselom.

Ratko Mladić, bivši komandant Glavnog štaba Vojske Republike Srpske, preminuo je 27. avgusta u Hagu u 85. godini.

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