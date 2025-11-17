Dijana Hrka prekida štrajk glađu: "Svima sam potrebnija živa"

Dijana Hrka, majka Stefana Hrke, jedne od 16 žrtava u padu nadstrešnice Željezničke stanice u Novom Sadu 1. novembra 2024. godine, obratila se danas medijima i saopštila odluku da prekida štrajk glađu.

Istakla je da ostaje ispred Skupštine Srbije i najavila da će pozvati studente u blokadi na razgovor.

"Kada sam rekla da se ograđujem od studenata i građana, moja poruka je pogrešno shvaćena. Ogradila sam se isključivo od toga da bilo ko stupa sa mnom u štrajk glađu – ničije zdravlje ne želim da bude ugroženo zbog mene", rekla je Hrka.

Prema njenim riječima dobila je blagoslov sveštenika da prekine štrajk glađu, kao i molbe brojnih medicinskih radnika sa više strana.

"Mislim da sam svima potrebnija živa, i zato sam donijela odluku da štrajk prekinem", izjavila je Hrka, prenose srpski mediji.

Zašto je Dijana Hrka stupila u štrajk glađu?

Da podsjetimo, Dijana Hrka štrajkovala je glađu od nedjelje 2. novembra u šatoru u Takovskoj ulici pored Narodne skupštine kada je iznijela svoja tri zahtjeva (puštanje uhapšenih na protestima na slobodu, utvrđivanje odgovornosti za nesreću u Novom Sadu i raspisivanje vanrednih parlamentarnih izbora). U nedjelju 2. novembra u večernjim časovima okupili su se građani koji je podržavaju, dok se istovremeno u kampu ispred Skupštine Srbije okupila druga grupa građana, a umalo je izbio sukob dvije okupljene grupe koji je spriječila policija.

