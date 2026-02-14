"Skidali mi tapacirung": Kako izgleda kad vas "rastave na dijelove" na granici

Pretresi na granici često zbunjuju putnike. Pročitajte zanimljive priče o iskustvima Srba na graničnim prelazima i njihovim reakcijama.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kad stanete na granični prelaz, nikada ne znate iz kog razloga ćete biti sumnjivi carinicima. Nekad je to rutinska provjera, nekad je pretres opravdan. Od početnog pitanja "šta imate da prijavite?“ do pretresa svih šupljina, linija je tanka. Pravila nema, ali zato ima raznoraznih iskustava Srba na granici. Kako reče jedan na mrežama: "Nisu samo raštimovali auto, nego i mene“.

Putnici su uvijek zbunjeni ako ih graničari odvoje van kolone i pretresu jer u većini slučajeva ne znaju šta je razlog. Svi smatraju da pažnju ne treba skretati pojavom, ali ni to nije garant da ćete proći bez pretresa na granici.

"U 15 prelazaka granice, 14 puta me pretresli"

Debatu je otvorio momak koji je rekao da je u "posljednjih 15 prelazaka preko granice, pretresan 14 puta. Samo na Bugarskoj me nisu gledali“, na šta se neko šaljivo nadovezao: "Bugari jedva čekali da ti vide leđa“.

Ali on nije usamljen slučaj. Sa redovnim pretresom i drugi se suočavaju.

"Moje drugare stalno pretresaju i zaustavljaju na granici. Mislim da je najviše zbog fizičkog izgleda i stajlinga“.

"Pristojno izgledam, ali sam im uvijek sumnjiv"

Da bi druge ubijedio da pristojno izgleda, jedan momak je dao i svoj opis, ali se požalio da ga i dalje pretresaju.

"Imam 21 godinu, putujem samostalno od 18. Nosim naočare, imam kratku kosu, visok sam, normalna građa. Uvijek pristojno odjeven jer znam da bih izazvao pažnju carinika odijevanjem ili neprikladnim ponašanjem, ali to se i dalje nekako dešava. Inače, prelazim granicu dva do šest puta godišnje, ako i to može uticati". I dalje je zbunjen zašto baš on.

Drugačije iskustvo imao je muškarac koji je na prethodnu izjavu replicirao:

"Imam dosije, tetovaže, izgledam alternativno, izgled uživo i slika u pasošu nemaju veze s vezom, a opet me nikad ništa nisu pitali niti pretresli na granici. Moja teorija je da sam izgledom obrnuo psihologiju i da su carinici u fazonu: ko god da prenosi nešto, ne bi ovu budalu poslao".

"Naši su me na Batrovcima dizali na dizalicu"

Neki se žale na pretres automobila.

"Mene nisu nikada, ali zato mi auto pretresu od poda do plafona. Jednom su mi skidali tapacirunge sa vrata. Znači, u gaćama ili jakni sam mogao da prenesem šta sam htio jer me nisu pipnuli“, iskustvo je ovog muškarca.

"Vozio sam jedno vrijeme ’fijestu’ iz prošlog milenijuma, naši su me na Batrovcima dizali na dizalicu, otvarali tapacirunge, tražili svuda šupljine. Jedine šupljine su bile od korozije“, podijelio je ovaj korisnik mreža svoje iskustvo.

"Skidali su me golog na crnogorskoj granici"

A da su na crnogorskoj granici veoma detaljni, govore sljedeći primjeri.

"Mene su skidali golog na crnogorskoj granici. Mislim da me neko prijavio, jer sam zamotao duvan u veliku rizlu i zapalio na pauzi prije granice. Išli smo autobusom“, napisao je neko.

"I mene su pretresali na crnogorskoj granici ka Srbiji. I to ljutito stavlja rukavicu i preteći mi kaže: Ako nešto nađem, odmah te lišavamo slobode. Malo sam bio začuđen pristupom, ali ništa nisam krio. Međutim, sjetim se da imam neku kutiju u autu sa stvarima iz se*s-šopa, koje sam htio da poklonim društvu. Svi se carinici u smjeni sjatili oko mene, gledaju podozrivo robu, okreću, prevrću. Vijećali neko vrijeme šta će sa mnom i pustili me", kaže momak koji se izvukao.

"Ni žive duše na granici, kaže: Ajmo, pretres"

Kako je biti sam na granici, objašnjeno je u sljedećem iskustvu.

"Proteklih nekoliko godina samo jednom su me pretresali, i to na rumunskoj granici. Mislim da je tom čovjeku samo bilo dosadno jer nije bilo žive duše na tom prelazu“, podijelio je s drugima svoju priču.

"Razlog pretresa saznali smo sutradan"

Da situacija može da bude napeta zbog "spoljnih okolnosti", vidi se iz ovog primjera

"Bio sam na granici Crne Gore i Republike Srpske na prelazu gdje inače svi spavaju i samo odmahnu rukom. Međutim, na crnogorskoj strani bila neka specijalna policija, svi napolje, pretres. Kolega koji je bio sa mnom puši 3 pakle dnevno i onu foliju od kutije gužva i baca u ranac. Svaku tu foliju su detaljno odvili i proučavali. Tek smo sutradan saznali da se u tom trenutku predavao neko povezan s kriminalom, pa bila frka“, kaže jedan muškarac.

Da je "žurka“ i na aerodromima, svjedoči ovo iskustvo.

"Nekoliko puta mi se desilo da mi za prekookeanske letove na bording karti izađe SSSS, to je onda posebna zabava. Izdvajaju te iz reda, odvode u nepoznatom pravcu, pretresaju. Posljednji put sam bio u šorcu, majici i japankama. Detaljno su mi zagledali japanke i posle me pustili.“

"Nikad više u Tursku"

Ovo je iskustvo sa turske granice.

"Nemam tetovaže, ni pirsinge, ne češkam se, normalno sam ošišan, normalno izgledam. Sam u kolima, od prtljaga alat za elektroničare i mali kofer sa garderobom. Dva puta na rendgen, razvalili mi pola automobila, uvodili pse. Nikada više u Tursku pa sve i da mi plate“, loše je iskustvo ovog muškarca.

Jedan se požalio da ga često pretresaju kada sleti u Srbiju.

"Zaustavljaju me i policajci po gradu. Pretpostavljam da je zbog izgleda – imam plave oči, ošišan sam na trojku, visok. Vjerovatno im ličim na nekog sumnjivog“, i sad se pita ovaj plavooki u čemu je problem.

(Blic/MONDO)