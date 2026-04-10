Zoran Stevanović novi predsjednik slovenačkog parlamenta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Lider opozicione slovenačke stranke Istina Zoran Stevanović izabran je danas za predsjednika Skupštine Slovenije.

Izvor: Jure Makovec / AFP / Profimedia

Ovakav ishod mogao bi da nagovijesti obrise koalicije desnog centra, s obzirom na to da je Stevanović izabran sa 48 glasova "za", što odgovara zbiru poslanika stranke Istina, Demokratske stranke, Nove Slovenije i Demokrata, prenosi STA.

Sve stranke slovenačkog lijevog centra su u prethodnoj debati rekle da neće glasati za Stevanovića, a 21 poslanik u Skupštini od 90 članova nije ni preuzeo svoje glasačke listiće.

U prvoj poruci poslanicima, Stevanović je rekao da preuzima funkciju sa sviješću da vlast u ovoj zemlji pripada narodu.

"Ovdje smo zato što su nam ukazali povjerenje. Ako želimo da povratimo povjerenje u politiku, moramo da se vratimo osnovama. Put kojim moramo da idemo je put transparentnosti i poštovanja", rekao je Stevanović.

Stevanović (44), bivši policajac i lokalni odbornik u Kranju, istakao se u javnosti tokom pandemije virusa korona, kada je predvodio pokret koji je počeo kao grupa protiv vakcinacije, ali se razvio u protest protiv vladinih ograničenja.

Njegova stranka je učestvovala na izborima 2022. godine i osvojila 2,86 odsto glasova, znatno ispod cenzusa od četiri odsto za ulazak u parlament, ali je ove godine prešla granicu od pet odsto i sada ima pet poslanika u parlamentu.

U Sloveniji je danas konstituisan 10. saziv parlamenta nakon što je Nacionalna skupština na sjednici verifikovala mandate svih 90 poslanika izabranih na izborima 22. marta. 

(Srna)

