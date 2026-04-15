logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rus spopadao djevojku, pa ostao bez oka: Procurili detalji krvave tuče u Beogradu

Autor H.K. Izvor mondo.rs
Saslušani djevojka i njen dečko zbog sumnje da su pretukli ruskog državljanina ispred poznatog tržnog centra u centru Beograda.

U Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu danas su saslušani pred tužiocem J.Č. (28) i njen dečko U.I. (36) zbog sumnje da su u subotu 11. aprila pretukli državljanina Rusije (35) kada su mu nanijeli teške tjelesne povrede, saznaje "Blic". Prema nezvaničnim saznanjima pomenutog lista, Rus je ostao bez oka nakon što ga je, kako se sumnja, J.Č. makazama ubola u oko.

"U dosadašnjem toku postupka utvrđeno je da je osumnjičena J. Č. oštećenom oštrim predmetom nanijela tešku tjelesnu povredu oka. Prilikom saslušanja osumnjičena se branila ćutanjem i u odnosu na nju, javni tužilac je predložio sudu određivanje pritvora. Osumnjičenom U. I. stavljeno je na teret krivično djelo Nasilničko ponašanje, prilikom saslušanja priznao je izvršenje krivičnog djela i u daljem toku postupka će se braniti sa slobode, s obzirom da, prema stavu tužilaštva, ne postoje osnovi za određivanje pritvora", otkriva izvor "Blica".

Da podsjetimo, sumnja se da je ruski državljanin navodno neprimjereno dobacio J.Č. koja je pokušavala da se udalji od njega. On se, navodno, nije obazirao na njene molbe, čak ju je i polno uznemiravao.

(Blic/MONDO)

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

