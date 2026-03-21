Koordinatorka EU tvrdi da je strukturni rasizam ukorijenjen širom Evrope

Strukturni rasizam ostaje duboko ukorijenjen širom Evrope i institucije moraju da se suoče sa njegovim kolonijalnim nasljeđem, izjavila je koordinator EU za borbu protiv rasizma Mikela Mua.
Mua je rekla da podaci Agencije EU za osnovna prava pokazuju da je gotovo polovina ljudi afričkog porijekla u bloku rekla da je doživjela diskriminaciju, dok se mnogi suočavaju sa preprekama u zapošljavanju, uprkos univerzitetskim diplomama.
Uklanjanje ukorijenjenih nejednakosti je neophodno za demokratiju, rekla je ona na simpozijumu o rasizmu u Amsterdamu.
"Rasizam nije relikt prošlosti. To je živa struktura. Veoma je opipljiv za mnoge od nas. Osjećamo urgentnost, posebno u ovim političkim vremenima", rekla je Mua.
Ona je dodala da su bolji podaci o jednakosti ključni i da se članice EU i dalje značajno razlikuju u pogledu prikupljanja informacija o rasnoj i etničkoj pripadnosti.
Mua je rekla da je cilj nove strategije bloka za borbu protiv rasizma pooštravanje provođenja postojećih zakona, jačanje nacionalnih akcionih planova i rješavanja problema rasizma u javnoj upravi.
Strategija, koja je usvojena u januaru, naišla je na kritike nevladinih organizacija. Evropska mreža protiv rasizma saopštila je da nije ponuđena istinska posvećenost reparativnoj pravdi ili nadoknadi štete za sadašnje posljedice evropske istorije.