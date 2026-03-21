Koordinatorka EU tvrdi da je strukturni rasizam ukorijenjen širom Evrope

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Strukturni rasizam ostaje duboko ukorijenjen širom Evrope i institucije moraju da se suoče sa njegovim kolonijalnim nasljeđem, izjavila je koordinator EU za borbu protiv rasizma Mikela Mua.

Izvor: Bogdan Hoyaux/EC - Audiovisual Service

Mua je rekla da podaci Agencije EU za osnovna prava pokazuju da je gotovo polovina ljudi afričkog porijekla u bloku rekla da je doživjela diskriminaciju, dok se mnogi suočavaju sa preprekama u zapošljavanju, uprkos univerzitetskim diplomama.

Uklanjanje ukorijenjenih nejednakosti je neophodno za demokratiju, rekla je ona na simpozijumu o rasizmu u Amsterdamu.

"Rasizam nije relikt prošlosti. To je živa struktura. Veoma je opipljiv za mnoge od nas. Osjećamo urgentnost, posebno u ovim političkim vremenima", rekla je Mua.

Ona je dodala da su bolji podaci o jednakosti ključni i da se članice EU i dalje značajno razlikuju u pogledu prikupljanja informacija o rasnoj i etničkoj pripadnosti.

Mua je rekla da je cilj nove strategije bloka za borbu protiv rasizma pooštravanje provođenja postojećih zakona, jačanje nacionalnih akcionih planova i rješavanja problema rasizma u javnoj upravi.

Strategija, koja je usvojena u januaru, naišla je na kritike nevladinih organizacija. Evropska mreža protiv rasizma saopštila je da nije ponuđena istinska posvećenost reparativnoj pravdi ili nadoknadi štete za sadašnje posljedice evropske istorije.

