Drama u Atini: Srušila se zgrada tokom građevinskih radova, u toku potraga za preživjelima

U Atini se srušila zgrada tokom građevinskih radova, a spasilačke ekipe tragaju za četiri osobe. Akcija spasavanja je u punom jeku.

Izvor: EPA/ALEXANDROS VLACHOS/ANA-MPA

Velika akcija potrage i spasavanja u toku je u Atini nakon što se danas oko 13.30 časova urušila četvorospratna stambena zgrada u naselju Petralona, u Ulici Alkmenis 22.

Prema prvim informacijama, zgrada se srušila tokom građevinskih radova koji su izvođeni na susjednom objektu, a nadležne službe istražuju da li je to uzrok nesreće.

Vatrogasna služba saopštila je da se traga za četiri osobe, trojicom muškaraca i jednom ženom. Njihov identitet utvrđen je nakon telefonskog kontakta, ali za sada nije potvrđeno da li se nalaze ispod ruševina, zbog čega se potraga nastavlja.

Na mjestu nesreće angažovano je 30 vatrogasaca sa osam vozila, kao i specijalna spasilačka jedinica sa dva psa tragača. U akciji učestvuju i pripadnici grčke policije, Hitne pomoći, kao i ekipe nadležnih komunalnih i elektrodistributivnih službi.

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Hitna pomoć je na teren uputila tri vozila, mobilnu medicinsku jedinicu i vozilo za brzo reagovanje, dok su u pripravnost stavljene bolnice "Genimatas", "Sotirija" i "Canio" radi prijema eventualno povrijeđenih.

Operacijom spasavanja na licu mjesta rukovodi zamjenik načelnika Vatrogasne službe, general-potpukovnik Anastasios Papas.

Prema dostupnim informacijama, u urušenoj četvorospratnici nalazilo se ukupno sedam stanova. Uzrok urušavanja biće predmet zvanične istrage nakon završetka akcije spasavanja.

(Telegraf/MONDO)