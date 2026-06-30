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Rusija zatvara granice sa NATO zemljama: Hitna i neočekivana odluka Moskve

Rusija zatvara granice sa NATO zemljama: Hitna i neočekivana odluka Moskve

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Rusija od 1. jula zatvara željezničke granične prelaze sa Finskom, Estonijom i Letonijom.

Rusija zatvara granice sa Finskom, Estonijom i Letonijom Izvor: Profimedia

Ruska Federacija odlučila je da od sutra, od srijede 1. jula, zatvori privremeno železničke granične prelaze sa Finskom, Estonijom i Letonijom, piše ruska novinska agencija "TASS". Rusko Ministarstvo spoljnih poslova želi da spriječi kretanje ljudi, vozila, dobara i tereta.

"Kretanje ljudi, vozila, dobara i tereta preko državnih granica je suspendovano. Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je obavijestilo Rigu, Talin i Helsinki o odluci Moskve koja stupa na snagu od 1. jula", navodi se u saopštenju Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

Zatvoreno je nekoliko graničnih prelaza. To su:

  • Finska: Sankt Peterburg - Finlandski, Viborg, Viartsilia, Ljutja i Svetogorsk
  • Estonija: Pečori-Pskovskije
  • Letonija: Pitalovo

Zasad nije poznat razlog ovakve odluke Rusije. U prethodnom periodu nije bilo ni naznaka da bi ovako nešto moglo da se dogodi.

Ovom odlukom obuhvaćeni su ljudi, teret, roba i vozila. Nije poznato do kada važi ova privremena obustava i koji je motiv ovakve odluke Rusije.

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Rusija NATO

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