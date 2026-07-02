(Foto) Masovni napad na političare u Grčkoj: Misteriozni napadači bacali bombe na kuće, palili automobile, ima mrtvih

U seriji koordinisanih terorističkih napada plinskim bombama na domove političara vladajuće partije u Solunu, jedna žena je izgubila život na intenzivnoj nezi, dok je više osoba, uključujući i kandidatkinju za poslanika, povrijeđeno.

Izvor: Giannis Papanikos/AP

Jedna osoba je poginula, a nekoliko ih je povrijeđeno u tri napada zapaljivim bombama koji su izvedeni u srijedu prije zore na domove članova grčke vladajuće konzervativne stranke Nova demokratija, piše CNN.

Napadi su izvedeni između 4:00 i 4:45 časova ispred stambenih zgrada u Solunu. Napadači su koristili improvizovane eksplozivne naprave napravljene od plinskih boca za kampovanje. Sve povrede nastale su u posljednjem od tri napada, kada su zapaljeni automobili i motocikli, saopštila je policija.

Jedan od zapaljenih automobila navodno je bio u vlasništvu Afroditi Nestore, kandidatkinje stranke Nova demokratija na parlamentarnim izborima. Nestora je zadobila opekotine, dok je njena majka preminula na odjeljenju intenzivne nege od posljedica teških opekotina. Policija je saopštila da su u bolnicu prevezena još dva stanara iste zgrade.

Greek Politician's Mother Dies in Arson Attack



A Greek politician's mother died from wounds sustained in an arson attack in Thessaloniki. The attack occurred in the early hours of Wednesday.https://t.co/PCjTiJob9q — PAPYRUS404 (@CrazyNews_25)July 2, 2026

Premijer Grčke, Kirijakos Micotakis, koji je ujedno i lider Nove demokratije, otputovao je u srijedu popodne u Solun kako bi posjetio povrijeđene u bolnici. On je ocenio da smrt majke kandidatkinje predstavlja potvrdu "slepog nasilja u javnom životu".

Izvor: Giannis Papanikos/AP

- Prolivena krv i podjele koje šire ekstremisti više neće biti tolerisani - naveo je Micotakis u pisanom saopštenju.

On je dodao da je Grčka svoj ekonomski oporavak zaslužila napornim radom i da je uz velike napore prevazišla unutrašnje podjele iz prošlosti.

- Nikada se neće vratiti na staro - poručio je Micotakis.

Napadi tajanstvenih grčkih militantnih grupa na simbole vlasti ili imovinu političara, policije i drugih državnih zvaničnika relativno su česti. Većina njih izaziva materijalnu štetu, ali bez ljudskih žrtava.

Vagia Nestora Dies After Arson Attack Targeting New Democracy Officials in Thessalonikihttps://t.co/NkzcqdQZSN — rouge-gorge (@rougesgorges)July 2, 2026

U julu 2025. godine bomba je eksplodirala ispred kuće predsjednika grčkog udruženja zatvorskih čuvara u Solunu. On nije povrijeđen, ali su dvije osobe zadobile lakše povrede od razbijenog stakla.

U junu 2024. godine policajac koji je obezbjeđivao kuću jednog visokog sudije u Atini povrijeđen je u napadu zapaljivom bombom.

- Članovi i pristalice Nove demokratije neće dozvoliti da budu zastrašeni - saopštio je sekretar Političkog odbora stranke Konstantinos Kiranakis.

On je ocijenio da su napadi "predstavljali pravi teroristički napad na domove članova Nove demokratije" i dodao da su "njihovi izvršioci imali nameru da ubiju".

- Neka se oni koji godinama neguju kulturu tolerancije prema političkom nasilju zamisle nad svojom odgovornošću - poručio je Kiranakis.