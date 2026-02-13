Nikola Kos pušten iz pritvora uz zabranu približavanja osumnjičenima u slučaju Kostić

Nikola Kos iz Banjaluke, osumnjičeni za pomaganje u ubistvu Dejana Kostića Dele, jutros je pušten na slobodu nakon što mu je istekao maksimalni šestomjesečni pritvor.

Izvor: Mondo - Željko Svitlica

Okružni sud u Banjaluci mu je, na prijedlog tužilaštva, izrekao mjere zabrane, uključujući zabranu napuštanja teritorije Banjaluke bez odobrenja suda, privremeno oduzimanje pasoša i zabranu prelaska granice BiH sa ličnom kartom, piše ATV.

Kosu je takođe zabranjeno približavanje na manje od 200 metara od osumnjičenih Nemanje Sjenice, koji je u bjekstvu, Jelenka Kopranovića i Jovice Grujića, te komunikacija sa njima. Obavezan je da se dva puta sedmično javlja Policijskoj upravi Banjaluka. Mjere će trajati dok postoji potreba, a najduže do pravosnažnosti presude, uz upozorenje da mu pritvor može biti ponovo određen u slučaju kršenja ovih zabrana.

Istraga je i dalje u toku, a tužilaštvo očekuje nalaze vještačenja iz SAD i Zagreba koja se odnose na komunikacije optuženih putem mobilnih aplikacija.

Dejan Kostić Dela ubijen je 11. januara 2025. oko 18.50 časova na parkingu restorana „Stara Ada“ u Banjaluci. Za direktnog izvršioca ubistva osumnjičen je Nemanja Sjenica, dok se Kos sumnjiči da je pomagao Sjenici prije i nakon zločina, uključujući vožnju i bjekstvo.

Kopranoviću se stavlja na teret podstrekavanje ubistva, dok je Grujić osumnjičen za pomaganje, uključujući uklanjanje snimača video-nadzora iz restorana. Snimač i mobilni telefon pronađeni su u rijeci Vrbas i predmet su vještačenja.

Podsjetimo, u restoranu je te večeri proslavljan rođendan, a Kostić se sukobio s Kopranovićem. Nakon kraće rasprave, Kostić je uzeo oružje i vratio se prema restoranu, gdje je ubijen pred suprugom koja je svjedočila događaju. Kostić je pogođen u rame i glavu, dok je u njegovom automobilu pronađena automatska puška.