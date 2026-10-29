Prijavljen nestanak: Dobojska policija traga za maloljetnicom

Policijski službenici Policijske uprave Doboj intenzivno tragaju za maloljetnom A. N. iz Doboja, čiji je nestanak prijavljen danas, 29. oktobra, oko 13.45 časova, saopšteno je iz policije.

Izvor: PU Doboj

Prema dostupnim informacijama, maloljetnica se danas udaljila od porodične kuće na području grada Doboja.

Nestala maloljetnica je srednje tjelesne građe, visoko oko 160 centimetara i teško oko 70 kilograma. Ima smeđu kosu srednje dužine, a u trenutku odlaska od kuće na sebi je imala crnu jaknu, svijetle farmerice i bijele patike.

Iz Policijske uprave Doboj apeluju na građane da, ukoliko primijete nestalu ili imaju bilo kakve informacije o njenom kretanju, to prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na besplatni broj telefona 122.

(Mondo)