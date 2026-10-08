Stiže promjena vremena: U subotu kiša i pljuskovi, u nedjelju poslijepodne razvedravanje

U Republici Srpskoj za vikend će biti svježije sa kišom i maksimalnom temperaturom vazduha do 22 stepena Celzijusova, prognoza je Hidrometeorološkog zavoda Srpske.

Izvor: Shutterstock

U subotu, 10. oktobra, biće promjenljivo oblačno i svježe povremeno sa kišom. Na jugu se očekuju jači pljuskovi sa grmljavinom. Uveče i u noći na nedjelju uslijediće jače i obilnije padavine koje će zahvatiti većinu predjela.

Maksimalna temperatura od 16 do 22, u višim predjelima od 12 stepeni Celzijusovih.

U nedjelju, 11. oktobra, ujutru će biti oblačno uz jaču kišu. Do sredine dana na sjeveru i zapadu očekuje se prestanak padavina uz razvedravanje, a do kraja dana i u ostalim predjelima.

Maksimalna temperatura od 14 na istoku do 21 na jugu i sjeveru, u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.

U ponedjeljak, 12. oktobra, biće promjenljivo oblačno i svježe uz slabu i povremenu kišu, a na jugu toplije.

Maksimalna temperatura od 14 do 19, na jugu do 23, a u višim predjelima od 10 stepeni Celzijusovih.