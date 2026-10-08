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Upozorenje zbog padavina: Moguća bujična izlivanja i rast vodostaja u Hercegovini

Upozorenje zbog padavina: Moguća bujična izlivanja i rast vodostaja u Hercegovini

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Agencija za vodno područje Jadranskog mora izdala je upozorenje zbog prognoze vanrednog hidrološkog stanja za sutra i subotu, 10. oktobar, uz mogućnost lokalnog izlivanja manjih vodotoka i pojave bujičnih tokova u Hercegovini.

bujica Izvor: Shutterstock

Zbog padavina lokalno veoma jakog intenziteta, koje se prema meteorološkoj prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda očekuju u navedenom periodu, iz Agencije navode da je opasnost posebno izražena na srednjem i donjem dijelu sliva rijeke Neretve, kao i na slivnom području rijeke Trebižat.

Savjetuju nadležnim institucijama da prate situaciju i postupaju u skladu sa svojim ovlaštenjima, uz poštovanje operativnog plana odbrane od poplava, dok se službama koje provode mjere zaštite i spasavanja ljudi i materijalnih dobara preporučuje dodatni oprez.

Iz Agencije apeluju da nadležne službe civilne zaštite pravovremeno upozore stanovništvo, posebno na područjima uz rijeke na kojima nisu izgrađeni zaštitni vodni objekti.

"Stanovnike je potrebno upozoriti na opasnost od približavanja obalama rijeka zbog mogućeg povećanja dubine i brzine toka vode. Potrebno im je dati i jasna uputstva i smjernice za ponašanje, kako bi pravovremeno preduzeli mjere i smanjili eventualnu štetu", dodaju iz Agencije. 

(Srna)

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