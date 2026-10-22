Kakvo nas vrijeme očekuje sutra: Ujutro vedro i hladno, tokom dana do 20 stepeni uz naoblačenje

U svim dijelovima BiH sutra će biti pretežno sunčano vrijeme uz postepeno naoblačenje, koje će se tokom dana širiti od zapada ka svim krajevima.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jutro će biti vedro i prohladno, oko rijeka i po kotlinama maglovito, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Minimalna temperatura vazduha od dva do sedam, na jugu 12, u višim predjelima nula stepeni Celzijusovih. Maksimalna od 14 do 20, u višim predjelima 11 stepeni.

Duvaće slab do umjeren vjetar, tokom dana južnih smjerova, dok se uveče na sjeveru očekuje pojačan, promjenljiv vjetar istočnih smjerova.

U Republici Srpskoj i FBiH danas preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima.

Temperatura vazduha izmjerena u 14.00 časova: Bjelašnica četiri, Kneževo, Mrakovica i Han Pijesak osam, Drinić 10, Mrkonjić Grad, Srebrenica i Bihać 11, Zvornik, Kalinovik, Novi Grad , Ivan sedlo, Tuzla 12, Banjaluka, Prijedor, Ribnik, Sokolac, Srbac, Čemerno i Šipovo 13, Bijeljina, Gacko, Doboj i Livno 14, Bugojno 15, Bileća, Višegrad, Rudo, Foča, Zenica i Sarajevo 18, Neum 20, Trebinje 21 i Mostar 22 stepena Celzijusova.